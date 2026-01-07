Oglas

VOJNI ANALITIČAR

Ogorec o Koaliciji voljnih: "To što je dogovoreno u Parizu je račun bez krčmara"

author
N1 Info
|
07. sij. 2026. 14:26

Tzv. Koalicija voljnih, predvođena Francuskom i Ujedinjenim Kraljevstvom, nakon sastanka u Parizu u utorak najavila je slanje vojnih snaga za očuvanje mira u Ukrajinu nakon postizanja mirovnog sporazuma. O tome je u Novome danu N1 televizije govorio gost Tihomira Ladišića, stručnjak za vojna i sigurnosna pitanja Marinko Ogorec.

Teme
Marinko Ogorec N1 TV Novi dan VIDEO video

