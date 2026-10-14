Još novih slučajeva
Sve je više oboljelih od salmonele u ovom hrvatskom gradu: Epidemiolozi još traže izvor zaraze
Porast u Primorsko-goranskoj županiji najvećim je dijelom posljedica salmonele grupe B.
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Na području Primorsko-goranske županije i dalje je u porastu broj prijavljenih slučajeva salmonele, međutim, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo (NZZJZ) Primorsko-goranske županije još uvijek te slučajeve ne dovode u izravnu vezu s cherry rajčicama iz Italije, u kojima je otkrivena salmonela, a zbog kojih je u Italiji prijavljeno više od stotinu slučajeva salmoneloze, koji se povezuju upravo s konzumacijom cherry rajčica.
Epidemiološke ankete
Porast u Primorsko-goranskoj županiji najvećim je dijelom posljedica salmonele grupe B. Slučajevi su zabilježeni na području Rijeke i okolnih općina, ali nisu utvrđena posebna grupiranja oboljelih, kao što, barem za sada, nema utvrđene epidemiološke poveznice između spornih rajčica i povećanog broja prijava u županiji, piše Sanja Gašpert za Novi list.
"Istina je da su u posljednjih nekoliko tjedana brojke oboljelih od salmonele u porastu. Ako usporedimo razdoblje od 1. kolovoza do 12. listopada prošle s istim tim razdobljem ove godine, vidimo veliko povećanje. Prošle smo godine u tom razdoblju imali 23 prijave salmonele, a ove godine u istom tom razdoblju imamo 77 prijava, što je trostruko povećanje. To možemo pripisati nečem za što trenutno ne znamo o čemu se radi. Jedan dio se odnosi na maturante koji su došli iz Španjolske s gastrointestinalnim simptomima, a druge prijave su iz raznolikih dobnih skupina. Povećan je broj oboljelih od 15 do 24 godine, ali su prijave jako rasprostranjene po našoj županiji. Ima oboljelih u Rijeci, ali i u drugim općinama i gradovima. Trenutno nemamo neke određene poveznice s bilo kakvom prehranom ili nekom drugom situacijom, rekla je dr. Andrea Petaros Šuran, glavna epidemiologinja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a za Novi list.
Prema njezinim riječima, broj oboljelih i dalje raste, pa je tako i jučer stiglo još nekoliko novih prijava.
"I sljedećih nekoliko dana ćemo obrađivati slučajeve, radit ćemo epidemiološke ankete i obrade da vidimo što su i gdje jeli oboljeli te raditi poveznice. Međutim, sve što smo do sada anketirali, nismo došli do zajedničke poveznice", poručila je dr. Petaros Šuran.
Nema hospitaliziranih
Prema informacijama pristiglim iz Kliničkog bolničkog centra Rijeka, na bolničkom liječenju nije niti jedna oboljela osoba. Informacija o porastu broja prijava salmonele u PGŽ-u pojavila se u trenutku kada je javnost upozorena na cherry rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela.
Državni inspektorat izvijestio je u ponedjeljak da su cherry rajčice iz Italije, u kojima je otkrivena salmonela, u prvoj polovici rujna nabavili hrvatski ugostiteljski objekti koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni te nije bilo prijava potrošača o mogućem trovanju hranom u tim objektima. Utvrđeno je da je nekoliko subjekata s područja Istre i Primorja sporne rajčice nabavilo u poslovnici METRO u Trstu.
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