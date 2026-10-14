Sve je više oboljelih od salmonele u ovom hrvatskom gradu: Epidemiolozi još traže izvor zaraze

"Istina je da su u posljednjih nekoliko tjedana brojke oboljelih od salmonele u porastu. Ako usporedimo razdoblje od 1. kolovoza do 12. listopada prošle s istim tim razdobljem ove godine, vidimo veliko povećanje. Prošle smo godine u tom razdoblju imali 23 prijave salmonele, a ove godine u istom tom razdoblju imamo 77 prijava, što je trostruko povećanje. To možemo pripisati nečem za što trenutno ne znamo o čemu se radi. Jedan dio se odnosi na maturante koji su došli iz Španjolske s gastrointestinalnim simptomima, a druge prijave su iz raznolikih dobnih skupina. Povećan je broj oboljelih od 15 do 24 godine, ali su prijave jako rasprostranjene po našoj županiji. Ima oboljelih u Rijeci, ali i u drugim općinama i gradovima. Trenutno nemamo neke određene poveznice s bilo kakvom prehranom ili nekom drugom situacijom, rekla je dr. Andrea Petaros Šuran, glavna epidemiologinja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a za Novi list.