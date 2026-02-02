Oglas

"Politika je ušla u sport"

Rimac o dočeku rukometaša: Da parafraziram rimsku poslovicu - igara i Thompsonovih derneka

N1 Hrvatska
02. velj. 2026. 11:42

Profesor i politički analitičar Ivan Rimac gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o jučer otkazanom dočeku brončanih hrvatskih rukometaša.

