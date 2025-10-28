Slovenski novinar: Ježim se kad čujem da će Vlada povećati represiju

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je urednik gospodarstva u slovenskom Dnevniku, Antiša Korljan. Govorili su o ubojstvu u Novom Mestu koje je šokiralo Sloveniju i rezultiralo ostavkama ministrice pravosuđa Andreje Katič i ministra unutarnjih poslova Boštjana Poklukara.

