Sociolog o Plenkovićevoj usporedbi prosvjeda zbog otpada s onima u Srbiji: Zatečen sam tom izjavom

Krešimir Krolo, izvanredni profesor na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru govorio je o temi otpada u Gospiću i sutrašnjem velikom prosvjedu u Zagrebu u Novom danu kod Hanan Nanić, upozorivši na nepovjerenje građana prema institucijama.

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