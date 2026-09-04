KREŠIMIR KROLO
Sociolog o Plenkovićevoj usporedbi prosvjeda zbog otpada s onima u Srbiji: Zatečen sam tom izjavom
Krešimir Krolo, izvanredni profesor na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru govorio je o temi otpada u Gospiću i sutrašnjem velikom prosvjedu u Zagrebu u Novom danu kod Hanan Nanić, upozorivši na nepovjerenje građana prema institucijama.
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