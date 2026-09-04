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KREŠIMIR KROLO

Sociolog o Plenkovićevoj usporedbi prosvjeda zbog otpada s onima u Srbiji: Zatečen sam tom izjavom

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04. ruj. 2026. 15:32
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Krešimir Krolo, izvanredni profesor na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru govorio je o temi otpada u Gospiću i sutrašnjem velikom prosvjedu u Zagrebu u Novom danu kod Hanan Nanić, upozorivši na nepovjerenje građana prema institucijama.

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Teme
hanan nanić krešimir krolo n1 tv n1tv novi dan video

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