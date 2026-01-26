ŠPADINA I Marić Pfannkuchen
Znanstvenici za N1 o problemu cvjetanja i sluzi u Jadranu
N1 Hrvatska
|
26. sij. 2026. 12:33
| Novi dan
|
0komentara
Ivana Marić Pfannkuchen s Instituta Ruđer Bošković i izvršni direktor Seacrasa Mario Špadina u Novom danu su našem Hrvoju Krešiću komentirali problem cvjetanja i sluzi u Jadranu.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas