Izrael diskvalificirao vlastiti tim na ZOI-u zbog laganja

U iznenađujućem potezu, izraelska bob reprezentacija u nedjelju je diskvalificirana te nije smjela nastaviti natjecanje u četverosjedu na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Cortini d’Ampezzo.
Jedan od sportaša lagao dužnosnicima
Izraelski olimpijski odbor (OCI) priopćio je da je momčad isključena nakon što je jedan od sportaša lagao dužnosnicima kako bi omogućio suigraču Wardu Fawarsehu da nastupi umjesto njega. Prema pravilima, zamjena je dopuštena samo u slučaju ozljede ili bolesti.
Izrael je u subotu nastupio u sastavu AJ Edelman, Menachem Chen, Uri Zisman i Omer Katz, a za nedjelju je bio predviđen sastav s Fawarsehom. Da je nastupio, postao bi prvi izraelski olimpijac iz redova Druza.
„Jedan član momčadi — uz poticanje suigrača — izjavio je da je bolestan te otišao na liječnički pregled kako bi se zatražilo odobrenje za zamjenu“, navodi OCI. Zisman je kasnije priznao da je postupio neprimjereno, zbog čega je zahtjev povučen, a momčad diskvalificirana.
BREAKING: The Israeli bobsled team was DISQUALIFIED after "lying" to judges.— 🚨 Shattering Hegemony (@Viral_Headlines) February 22, 2026
"One athlete falsely claimed to be ill in order to justify the inclusion of a substitute," cited official sources. pic.twitter.com/PVoBper8fk
Odbor je potez ocijenio suprotnim načelima poštene i sportske igre.
Edelman je na Instagramu napisao da momčad nije bila u konkurenciji za medalju te da su željeli pružiti priliku svojoj zamjeni, ali da okolnosti nisu zadovoljile pravila, zbog čega su se povukli iz završne vožnje.
Nakon dvije vožnje Izrael je bio 24. od 27 ekipa, a samo 20 najboljih prolazi u završnicu.
A Swiss commentator has criticized Israeli bobsledder Adam Edelman, questioning - during his commentary of Edelman's race - why the Israeli athlete is allowed to take part in the Milan-Cortina Winter Olympics. pic.twitter.com/cyA3c3lZ8t— DW Sports (@dw_sports) February 17, 2026
Bob reprezentacija u središtu kontroverzi
Izraelska bob reprezentacija već je tijekom Igara bila u središtu kontroverzi. Švicarski komentator ranije je kritiziran jer je tijekom prijenosa optuživao Edelmana za „podržavanje genocida“, a švicarska televizija RTS naknadno je uklonila sporni komentar. Talijanski RAI također se ispričao zbog neprimjerene izjave vezane uz izvještavanje o izraelskoj ekipi.
Zimske olimpijske igre završavaju u nedjelju, a izraelski skijaš Barnabas Szollos nosit će zastavu na svečanosti zatvaranja.
