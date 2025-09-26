genocid u gazi
UN pozvao UEFA-u i FIFA-u da suspendiraju Izrael: SAD najavio izravnu intervenciju
Izraelski timovi, klubovi i sportaši nastavljaju sudjelovati u međunarodnim natjecanjima, unatoč sve većim pozivima za njihovo isključenje. Neovisni stručnjaci UN-a pozvali su FIFA-u i UEFA-u da uvedu sankcije u utorak.
Maccabi Tel Aviv u kvalifikacijama za Svjetsko
U srijedu, 24. rujna, u 18:45 sati po pariškom vremenu, grčki PAOK Solun ugostio je Maccabi Tel Aviv u prvom kolu grupne faze Europske lige.
🚨 PAOK fans boycotted Israel before the Maccabi Tel Aviv match, showing their support for Palestine. pic.twitter.com/MTVazK6vy2— Catenaccio Sports (@CatenaccioSPRT) September 24, 2025
Dok je izraelski klub jedini predstavnik iz te zemlje koji se ove sezone natječe u europskim nogometnim natjecanjima, druge momčadi iz zemlje - bilo da se radi o klubovima u drugim sportovima ili nacionalnim reprezentacijama - također će sudjelovati na kontinentalnim turnirima, uključujući kvalifikacijsku kampanju za Svjetsko prvenstvo 2026, pišeLe Monde.
Football governing bodies UEFA and FIFA face growing calls to suspend Israel's national and club teams from international competitions.— Sky News (@SkyNews) September 25, 2025
Sky's @RobHarris reports from Villa Park, where Aston Villa are due to host Israeli side Maccabi Tel Aviv in November.https://t.co/hncFXT2UXT pic.twitter.com/ojfpC7V6gp
Međutim, njihovo sudjelovanje izazvalo je kritike. Prema podacima lokalnog Ministarstva zdravstva, čije brojke međunarodne organizacije smatraju pouzdanima, u Gazi je umrlo više od 64 000 ljudi.
U enklavi situacija sve gora, napadi sve jači
Prosvjedi i pozivi na bojkot postaju sve urgentniji kako se situacija u enklavi pogoršava; 16. rujna, istražno povjerenstvo koje je ovlastilo Vijeće Ujedinjenih naroda za ljudska prava utvrdilo je da je izraelska vlada u procesu genocida nad Palestincima.
Greece’s PAOK fans show Maccabi Tel Aviv and Israel the red card earlier tonight.@PAOK_FC pic.twitter.com/MATTFkARsi— Leyla Hamed (@leylahamed) September 24, 2025
S obzirom na ovu katastrofu koja traje, neovisni stručnjaci UN-a pozvali su 23. rujna Međunarodnu nogometnu federaciju (FIFA) i Europsku nogometnu uniju (UEFA) da suspendiraju sve izraelske momčadi.
"Sportska tijela ne smiju zatvarati oči pred teškim kršenjima ljudskih prava", napisali su u izjavi, dodajući: "bojkot mora biti upućen Državi Izrael, a ne pojedinačnim igračima."
Trump će pokušati blokirati FIFA-inu namjeru
Trumpova administracija će raditi na tome da spriječi FIFA-inu zabranu sudjelovanja Izraela u međunarodnom nogometu prije Svjetskog prvenstva 2026., otkriva Sky News.
FIFA nije odgovorila posebnim izvjestiteljima UN-a dok se Izraelci nastavljaju pokušavati kvalificirati se za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine, koje se uglavnom igra u Sjedinjenim Državama.
⚽️BREAKING: Amsterdam’s City Council BANS Maccabi Tel Aviv Football Club— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 24, 2025
FIFA and UEFA Not Act - Amsterdam Did
Amsterdam’s city council has voted to declare Israeli football club Maccabi Tel Aviv “Unwelcome” in the city. pic.twitter.com/9RET9BaLpU
Američka vlada, putem State Departmenta Marca Rubia, izravno je intervenirala kako bi zaustavila nametanje sportskih sankcija.
Glasnogovornik State Departmenta rekao je za Sky News: "Apsolutno ćemo raditi na tome da u potpunosti zaustavimo svaki pokušaj zabrane izraelskoj nogometnoj reprezentaciji sudjelovanja na Svjetskom prvenstvu."
FIFA je prošle godine pokrenula istragu o navodima o diskriminaciji koje je Palestinski nogometni savez iznio protiv Izraelskog nogometnog saveza.
Također se istražuje krše li momčadi iz izraelskih naselja na Zapadnoj obali koje igraju u izraelskim natjecanjima FIFA-ine propise.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare