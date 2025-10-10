18 tisuća kilometara zaboravljenih cesta: Ovo su najopasnije dionice u Hrvatskoj

"Kad cesta nije održavana, posljedice se odmah osjete – od kašnjenja javnog prijevoza, preko većih troškova poduzetnika, do nezadovoljstva građana. Povećana ulaganja jamstvo su da će lokalne zajednice moći održavati i razvijati infrastrukturu na razini koja odgovara potrebama svakodnevice i zahtjevima modernog društva. To je ulaganje koje donosi sigurnost, stabilnost i dugoročnu korist cijeloj zajednici", napisao je.