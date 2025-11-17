Akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja na području Zagreba

Policijska uprava zagrebačka, po nalogu USKOK-a, provodi uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba.
Navedene radnje provode se u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je u sastavu zločinačkog udruženja počinila kazneno djelo iz oblasti kriminaliteta droga.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
