zločinačko udruženje

Akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja na području Zagreba

N1 Info
17. stu. 2025. 09:23
Policijska uprava zagrebačka, po nalogu USKOK-a, provodi uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba.

Navedene radnje provode se u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je u sastavu zločinačkog udruženja počinila kazneno djelo iz oblasti kriminaliteta droga.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

uskok

