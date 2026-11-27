Matija Habljak/PIXSELL

Tijekom održavanja manifestacije Advent u Zagrebu od 28. studenoga do 7. siječnja moguća je povremena obustava tramvajskog prometa između Trga bana Josipa Jelačića i Glavnog kolodvora, petkom, subotom, nedjeljom i blagdanima od 18 do 23 sata, ovisno o procjeni policije, priopćeno je u petak iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET).

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U slučaju obustave, tramvajska linija 6 prometovat će izmijenjenom trasom od Črnomerca preko Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićeve ulice, Trga žrtava fašizma, Ulice kneza Mislava i Držićeve do Sopota.

Linija 13 vozit će od Kvaternikova trga Zvonimirovom ulicom, preko Trga žrtava fašizma i Glavnog kolodvora, zatim Vodnikovom ulicom, Savskom cestom i Ulicom grada Vukovara do Žitnjaka.

Moguće izmjene u tramvajskom prometu bit će na snazi do završetka manifestacije, 7. siječnja.

ZET je izvijestio i da zagrebačka uspinjača neće prometovati u ponedjeljak, 30. studenoga, od 6,30 do 14 sati zbog redovitog mjesečnog servisa. Putnicima se preporučuje korištenje autobusnih linija 105 i 150 za putovanje na Gornji grad.