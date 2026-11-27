U MUP-u ističu da je hrvatska policija predana daljnjem jačanju suradnje s Europolom, što potvrđuje i činjenica da je, uz ovotjednu konferenciju u Dubrovniku, početkom studenoga u Opatiji održana i Europolova konferencija o kriminalitetu povezanom s otpadom i onečišćenjem okoliša, s tematskim naglaskom na povezanost kriminaliteta droga i kriminaliteta protiv okoliša.