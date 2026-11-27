Milina i Lecouffe
Visoki dužnosnik Europola u Hrvatskoj, evo o čemu je razgovarao s ravnateljem policije
Europol je jedan od ključnih partnera hrvatske policije u borbi protiv prekograničnog i organiziranog kriminaliteta, istaknuo je ravnatelj policije Nikola Milina na sastanku sa zamjenikom izvršnog direktora Europola za operacije Jean-Philipp Lecouffeom, izvijestio je MUP u petak.
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Tijekom sastanka u Ravnateljstvu policije razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji hrvatske policije i Europola, aktualnim sigurnosnim izazovima te mogućnostima daljnjeg unaprjeđenja suradnje, s posebnim naglaskom na suzbijanje kriminaliteta droga, nezakonitih migracija i krijumčarenja migranata, priopćio je MUP.
Milina je pritom istaknuo važnost Europola kao jednog od ključnih partnera hrvatske policije u suzbijanju prekograničnog, teškog i organiziranog kriminaliteta, posebno naglasivši značaj stručne, analitičke i operativne potpore koju Europol kontinuirano pruža hrvatskoj policiji, kao i suradnje u okviru operativnih radnih skupina.
Posebno je istaknuta važnost zajedničkog djelovanja u provedbi prioriteta Europske unije u borbi protiv teškog i organiziranog kriminaliteta u okviru Europske multidisciplinarne platforme za borbu protiv kaznenih djela (EMPACT), koji su ujedno među prioritetima rada hrvatske policije.
U MUP-u ističu da je hrvatska policija predana daljnjem jačanju suradnje s Europolom, što potvrđuje i činjenica da je, uz ovotjednu konferenciju u Dubrovniku, početkom studenoga u Opatiji održana i Europolova konferencija o kriminalitetu povezanom s otpadom i onečišćenjem okoliša, s tematskim naglaskom na povezanost kriminaliteta droga i kriminaliteta protiv okoliša.
"Uzimajući u obzir strateški položaj Republike Hrvatske i njezinu ulogu u europskoj i regionalnoj sigurnosti, naglašena je važnost koordiniranog djelovanja, kontinuirane razmjene informacija, znanja i iskustava te jačanja međunarodne operativne policijske suradnje u odgovoru na zajedničke sigurnosne izazove", navode u priopćenju.
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