Politička komentatorica i novinarka, Mladenka Šarić u Newsnightu je govorila o oslobađajućoj presudi bivšem premijeru Ivi Sanaderu za optužbe za ratno profiterstvo u aferi Hypo.

“Ostala sam bez teksta. Ova presuda govori sve o našem pravosuđu, a pri tome ne želim reći niti da je prva odluka bila ispravna. Mi ne znao na temelju kojih kriterija pravosuđe odlučuje o pojedinom slučaju. Tri puta mu se sudilo u deset godina. Znači li to da je ta presuda od 10 godina bila politički motivirana? Ili se sada nešto promijenilo? veoma je sve to skupa kaotično i puno govori o našem pravosuđu”, rekla je.

Kaže kako je pravosuđe najveći problem u Hrvatskoj. “Postoje ljudi kojima očito odgovara da pravosuđe bude ovakvo kakvo jest. Da postupci završavaju u zastari, da se odužuju… Pravo i pravda se rijetko poklapaju i ono što su građani doživjeli kada su čuli za presudu, mislim da je najviše utjecalo na njihove emocije. razočarani su u pravosuđe. Ako imamo loše političare kojima nismo zadovoljni, pravosuđe je ono koje to može ispraviti. Svojim presudama šalje poruke društvu”, rekla je.

“Čovjeku koji je osuđen za silovanje osuda je smanjena jer je branitelj. To je zastrašujuće, ali takve stvari imamo u raznim segmentima pravosuđa. Uvijek imamo situaciju u kojoj se donose odluke koje zdravom razumu nisu razumljive. Svi se sjećamo kako je ratno profiterstvo ušlo u pravosudni sustav. Bila je to politička ideja predsjednika Ive Josipovića. On je imao najbolje namjere, ali trebala mu je jaka priča koja će pobuditi emocije”, rekla je.

Kako navodi, povezivanje s ratnim profiterstvm u ovom slučaju nije bilo uvjerljivo. “Imali smo pojavu privatizacije, u kojoj je Hrvatska opljačkana. Sve se urušilo. Jesmo li imali iti jednu privatizacijsku priču opisanu kao ratno profiterstvo na sudu? Možda nije trebalo ići u tu priču tako. Braniteljski tim Sanadera često je o tome govorio. Oni rade u interesu svojeg klijenta, ali činjenica je da se događa suđenje prije suđenja u medijski jakim slučajevima. Atmosfera koja je stvorena u društvu često nije popraćena u realnosti”, rekla je.

“U takvoj situaciji sucima nije lako. Kada imate slučaj koji je kao erupcija vulkana, možda se niti oni ne mogu othrvati valu javnih očekivanja. Ipak, oni bi morali biti sposobni to napraviti. Ova situacija je smiješna. Prve reakcije na objavu presude prate komentari da je to zbog toga što je sutkinja vjerojatno potplaćena ili nesposobna. Imamo dvije potpuno suprotne priče. Jednu u kojoj je osuđen na 10 godina i drugu u kojoj je oslobođen”, rekla je.

Tvrdi da se ljudima ovako uništavaju životi. “U jednom neutralnom postupku se mora dokazati je li netko kriv ili nedužan. Krajnje je neprihvatljivo da slučajevi ovoliko traju. Nemamo vremena u svojem životu za postupke koji traju 10 ili 20 godina. Sanader je dao ostavku 2009. godine. Sada smo na kraju 2022. godine i njegovi postupci su i dalje u tijeku. Stvar je u principu. Sve su to manjkavosti našeg pravosuđa”, rekla je.

“Ništa više prosječnom čovjeku ne ulijeva nadu. Sada imamo situaciju da u slobodnoj Europskoj uniji mladi ne žele živjeti u takvim uvjetima i odlaze. Kod nas je stvorena atmosfera javnog linča. Pun se toga događa prije nego se počnu događati postupci suđenja. Tada građani očekuju da će kazna biti stroga, jer je stvorena atmosfera da je osoba kriminalac, a presuda je samo stvar procedure”, rekla je.

“Plenković će aferu INA platiti na izborima”

Komentirala je i aferu u Ini: “Mislim da je premijer Plenković ima jako težak mandat. Naslijedio je situaciju koja je bila teška, a onda su mu se događale stvari koje nije mogao predvidjeti. Kada je izgledalo kao da stvari idu u mirnije vode, eksplodirala je INA Koliko god on pokušao distancirati svoju stranku od toga, uvijek se u tim aferama pojave ljudi koji su ili članovi HDZ-a, ili su povezani s HDZ-om. Ljudi koji od nečega žele profitirati na sumnjiv način povezuju se sa središtem moći, a oni su u HDZ-u. Plenković to ne može promijeniti”, rekla je.

“Plenković ništa ne govori bez razloga. Tako niti rečenicu o ruskom agentu nije izgovorio bez razloga. moguće da u HDZ-u postoji nervoza zbog svega što se događa, pa premijer izlazi s takvim izjavama. Moguće je i da premijer ima informacije od neke službe, a onda se postavlja pitanje što to znači. Ne bi bilo prvi put da su službe u našoj zemlji bile iskorištene za političke potrebe”, rekla je.

Kako navodi, postavlja se pitanje kako je moguće da kompanija u kojoj Mađari imaju velik udio, nemaju utjecaj i znanje. “Sada se otvara pitanje funkcioniranja INA-e. Sada se pokušava spasiti što se može. Plenković će svoju cijenu platiti na izborima. Akone uspije do kraja mandata nešto napraviti, to je teret koji će platiti glasovima”, rekla je.