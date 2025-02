Ako ste planirali ove subote u shopping u Brežice, ništa od toga

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Hrvati već mjesecima umjesto Hrvatske radije odlaze u pogranični grad Brežice gdje obavljaju kupnju namirnica jer su, tvrdi većina, cijene znatno povoljnije.

Svi koji su za ovu subotu planirali izlet do Slovenije, ili pak do popularnih Brežica u kojima brojni Zagrepčani i građani okolice odlaze po namirnice, mogli bi se vrlo neugodno iznenaditi. Naime, Slovenija 8. veljače obilježava Prešernov dan, što znači da će trgovine i dućani biti – zatvoreni. Inače, France Prešeren popularni je slovenski pjesnik s početka 19. stoljeća u čiju je čast proglašen i blagdan, na dan njegove smrti 1849. godine, prenosi Večernji list.

Dobre vijesti za vozače: Pojeftinjuju sve vrste goriva, evo za koliko

To u prijevodu znači da od kupnje namirnica za hrvatske građane ove subote ništa, pa će se za tu aktivnost trebati pričekati sve do ponedjeljka. Hrvati već tjednima masovno bojkotiraju trgovine i benzinske postaje zbog visokih cijena, ali zato vole otići do susjedne Slovenije i nadoknaditi propušteno. Srećom, idući blagdan Slovenci imaju tek 20. travnja, kada i Hrvatska obilježava Uskrs, tako da će Hrvati radnim danima i vikendom slobodno moći ”tumarati” trgovinama Hofera i ostalih lanaca.

Podsjetimo, Hrvati već mjesecima umjesto Hrvatske radije odlaze u pogranični grad Brežice gdje obavljaju kupnju namirnica jer su, tvrdi većina, cijene znatno povoljnije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ova kovanica se prodaje za 45.000 eura! Provjerite novčanike Fižulić oštro o ministru: Glavina radi sve protiv interesa turizma