Američki državni tajnik razgovarao o ratu u Ukrajini s europskim kolegama

Američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je u ponedjeljak s europskim kolegama i raspravljao o diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini, priopćio je State Department.
Oglas
Rubio je razgovarao s britanskim ministrom vanjskih poslova Davidom Lammyjem, ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andriijem Sibihom, finskom ministricom vanjskih poslova Elinom Valtonen i šeficom EU za vanjsku politiku Kajom Kallas, rekao je glasnogovornik State Departmenta.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je da je Ukrajina zahvalna Rubiju na njegovim naporima i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na njegovom "mirovnom vodstvu". Dodao je da su sigurnosna jamstva za Ukrajinu ključna.
"Ponovio sam stav Ukrajine da sigurnosna jamstva moraju biti konkretna, pravno obvezujuća i učinkovita. Trebala bi biti višedimenzionalna, uključujući vojnu, diplomatsku, pravnu i druge razine. Svi vjerujemo da je ukrajinska vojska temeljna razina bilo kakvih takvih jamstava, stoga je njezino maksimalno jačanje naš glavni prioritet", napisao je na platformi X.
Trump je, nakon odvojenih sastanaka na vrhu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a kasnije i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim čelnicima, zamolio Rubija da vodi razgovore o pružanju sigurnosnih jamstava Ukrajini.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas