J.D. Vance otkrio koje je to "značajne ustupke" Rusija učinila u vezi Ukrajine

Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance rekao je da je Rusija učinila "značajne ustupke" kako bi se postiglo dogovorno rješenje rata u Ukrajini i da je uvjeren da se napreduje unatoč izostanku jasnih pomaka prema okončanju sukoba.
Govoreći u NBC-jevoj emisiji "Meet the Press with Kristen Welker", JD Vance je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin učinio nekoliko ustupaka, uključujući to što će Ukrajina dobiti sigurnosna jamstva koja će je štititi od moguće buduće ruske agresije.
"Značajni ustupci"
"Mislim da su Rusi učinili značajne ustupke predsjedniku Donaldu Trumpu prvi put u tri i pol godine ovog sukoba", rekao je Vance u izjavi objavljenoj u nedjelju.
"Shvatili su da neće moći postaviti marionetski režim u Kijevu. To je, naravno, bio važan zahtjev na početku. I ono što je važno, prihvatili su da će biti nekakvo sigurnosno jamstvo teritorijalne cjelovitosti Ukrajine."
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u intervjuu objavljenom u nedjelju da bi skupina nacija uključujući stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a trebala biti jamac sigurnosti Ukrajine.
Trump opet prijetio sankcijama
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovno je u petak zaprijetio da će uvesti sankcije Rusiji ako ne bude napretka prema mirnom rješenju u Ukrajini za dva tjedna, iskazavši frustriranost Moskvom tjedan dana nakon sastanka s Putinom na Aljasci.
Vance je rekao da se o sankcijama treba odlučivati od slučaja do slučaja, priznavši da nove sankcije vjerojatno neće potaknuti Rusiju da pristane na prekid vatre Ukrajini.
Vance je podsjetio da je Trump ovaj mjesec najavio dodatnih 25 posto carina na indijsku robu kao kaznu zbog toga što Indija kupuje rusku naftu, što će stupiti na snagu 27. kolovoza.
"Pokušao je jasno dati do znanja da Rusija može biti ponovno pozvana u svjetsko gospodarstvo ako prekine ubijanja, ali i da će i dalje biti izolirana ako ne prekine ubijanja", rekao je Vance.
