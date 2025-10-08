Analitičar o HDZ-ovom manevru s Berošem: "Postao im je opasan kao lutajući komet"

"Dođe li u Sabor, pitanje je koliko je njegova ruka sigurna. Može se oteti kontroli naprosto zato što sada nikome nije poželjan. Postao je opasan kao lutajući komet pa da ne doleti u Sabor, trebalo je unaprijed sanirati štetu i dati mu da radi u bolnici, da tamo prima plaću. HDZ istodobno pokazuje da brine o svojim ljudima, ali i za svoju poziciju jer većina nije zagarantirana. Plenković vjerojatno ima 'žetona' u pričuvi i Beroševa mu ruka možda i ne bi bila presudna, no nitko ne zna što bi se u nekoj situaciji moglo desiti. Plenković nije blesav. On jako dobro zna koliko znači jedna ruka u Saboru i da štetu treba prevenirati prije nego do nje dođe."