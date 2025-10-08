U BOLNICU, NE U SABOR
Analitičar o HDZ-ovom manevru s Berošem: "Postao im je opasan kao lutajući komet"
Bivši ministar zdravstva Vili Beroš, protiv kojega je podignuta optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskopi zbog sumnje da je primio 75.000 eura mita, dobio je posao neurokirurga na natječaju u Kliničkom bolničkom centru Sestara milosrdnica u Zagrebu gdje je i radio prije svoje doministarske i ministarske epopeje započete prije sedam godina.
Nakon što je izbijanjem afere Mikroskopi i njegovim uhićenjem razriješen ministarske dužnosti, Vili Beroš je iz istražnog zatvora aktivirao i odmah zamrznuo svoj zastupničkim mandat u Saboru kako bi ostvario pravo na još 12 zastupničkih plaća (6+6), ali i da bi podsjetio kako posjeduje izvorni mandat koji može aktivirati u bilo kojem trenu. Potom se nedavno, iako opterećen optužnicom, javio na natječaj za neurokirurga u spomenutoj bolnici, kao jedan od troje kandidata za to radno mjesto.
To što ga je na koncu i dobio, saborska oporba i javnost bez puno dvoumljenja smatraju manevrom HDZ-a kako bi se izbjegao rizik Beroševog povratka u Sabor i eventualnog njegovog ugrožavanja ionako tijesne parlamentarne većine HDZ-a i koalicijskih partnera. Tim više što u Saboru već sjedi još jedan bivši ministar s optužnicom, DP-ov Josip Dabro, koji izjavama poput nedavne da će "doći maca na vratanca" daje do znanja kako njegova zastupnička ruka u Saboru može i 'utrnuti' kad dođe vrijeme da je digne.
"Sjetite se Sanadera..."
Iznenađuje li ga razvoj slučaja s Berošem, smatra li to političkim manevrom HDZ-a i hoće li politička šteta po HDZ biti manja jer su Vlada i Sabor tek u prvoj polovici mandata, dovoljno daleko od izbora, pitali smo političkog analitičara Jaroslava Pecnika. Njega ovakav rasplet događaja, ne iznenađuje.
"Ovo nije prvi put da se HDZ ponaša sramotno, mimo svih moralnih, a pretpostavljam i zakonskih uzusa. Očito je da Beroš nije radio samo za sebe. Također fascinira i da se jedan ugledni kirurg druži s polusvijetom. Pretpostavljam da postoje neke tajne službe i kontrole koje su sve to znale, ali se pravile blesave i šutjele kako bi sve bilo 'pokriveno' Beroševim radnjama i za nekog drugog. Za koga, možemo samo pretpostaviti", kaže Pecnik.
I dodaje: "Sjetite se Ive Sanadera kada je HDZ ogrezao u kriminal i korupciju. Izgleda da se ništa nije promijenilo."
"Plenković zna koliko znači jedna ruka"
Beroša se s izvornim zastupničkim mandatom, smatra Pecnik, naprosto moralo negdje smjestiti.
"Dođe li u Sabor, pitanje je koliko je njegova ruka sigurna. Može se oteti kontroli naprosto zato što sada nikome nije poželjan. Postao je opasan kao lutajući komet pa da ne doleti u Sabor, trebalo je unaprijed sanirati štetu i dati mu da radi u bolnici, da tamo prima plaću. HDZ istodobno pokazuje da brine o svojim ljudima, ali i za svoju poziciju jer većina nije zagarantirana. Plenković vjerojatno ima 'žetona' u pričuvi i Beroševa mu ruka možda i ne bi bila presudna, no nitko ne zna što bi se u nekoj situaciji moglo desiti. Plenković nije blesav. On jako dobro zna koliko znači jedna ruka u Saboru i da štetu treba prevenirati prije nego do nje dođe."
"Najveća opasnost po HDZ je u samom HDZ-u"
Pecniku je nezamislivo i da na radno mjesto neurokirurga, koji obavlja najosjetljivije i najzahtjevnije operacije, dođe netko tko je godinama bio izvan struke i operacijske sale.
Ovaj slučaj smatra i znakom snage HDZ-a - jer si takvo što može priuštiti bez trenutno veće političke štete - ali i znakom panike ako bi parlamentarnu većinu činile i jedna ili dvije nepouzdane ruke.
"Nema HDZ problem s drugim strankama. One su za njih mačji kašalj. Najveća opasnost po HDZ nalazi se u samom HDZ-u", ustvrdio je Pecnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare