Oporba komentirala novi posao Vilija Beroša: Ovo je pljuska svakom pacijentu i građaninu ove zemlje
Bivši ministar zdravstva Vili Beroš od srijede bi trebao imati posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije ulaska u Ministarstvo. No, protiv njega je ujedno i podignuta optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskop zbog sumnje da je primio mito od 75.000 eura, što čini cijelu priču problematičnom.
Oporba je već reagirala na vijest. Najprije se oglasila Ivana Kekin iz Možemo, koja smatra da se ovo događa kako bivši ministar ne bi završio u Saboru.
"Vili je dobio posao jer Andrej bira put, a za Andreja bi bilo neugodno da Vilijev put vodi u Sabor!"
Vili je dobio posao jer Andrej bira put, a za Andreja bi bilo neugodno da Vilijev put vodi u Sabor! pic.twitter.com/x2VExNaUta— Ivana Kekin (@IvanaKekin) October 7, 2025
I dok u SDP-u još šute, bar ne u trenutku objave teksta, iz Mosta su komentirali ovu vijest.
"Plenković i HDZ odradili su prljavi posao do kraja na sramotu hrvatskih pacijenata i cijelog zdravstvenog sustava.
Umjesto da Vili Beroš snosi posljedice za aferu u kojoj se na račun bolesnih ljudi i hrvatskih pacijenta punili džepovi, HDZ ga je uhljebio u Vinogradskoj bolnici", navode iz Mosta pa dodaju:
"Zašto? Jer bi za njihov rejting bilo preveliko opterećenje da ga hrvatski građani gledaju tri godine u sabornici kao podsjetnik na najveći skandal u zdravstvu. HDZ je ovim još jednom ponizio hrvatske pacijente. Ovo nije samo zapošljavanje HDZ-ovog bivšeg posrnulog ministra i njegovo micanje iz saborskih klupa, ovo je operacija spašavanja HDZ-ovog rejtinga. Plenković je pokazao da mu je važnija stranačka reputacija nego obračun s korupcijom i to onom koja je usmjerena protiv zdravlja hrvatskih građana. Ovo je pljuska svakom pacijentu i svakom građaninu ove zemlje."
