Oporba komentirala novi posao Vilija Beroša: Ovo je pljuska svakom pacijentu i građaninu ove zemlje

"Zašto? Jer bi za njihov rejting bilo preveliko opterećenje da ga hrvatski građani gledaju tri godine u sabornici kao podsjetnik na najveći skandal u zdravstvu. HDZ je ovim još jednom ponizio hrvatske pacijente. Ovo nije samo zapošljavanje HDZ-ovog bivšeg posrnulog ministra i njegovo micanje iz saborskih klupa, ovo je operacija spašavanja HDZ-ovog rejtinga. Plenković je pokazao da mu je važnija stranačka reputacija nego obračun s korupcijom i to onom koja je usmjerena protiv zdravlja hrvatskih građana. Ovo je pljuska svakom pacijentu i svakom građaninu ove zemlje."