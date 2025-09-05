Skandal u Vinogradskoj! Beroš se javio na natječaj, a onda su shvatili da mu nikad nisu dali otkaz

Iz Ministarstva zdravstva za 24sata su odgovorili kako je, prema Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika, Vlada RH donijela rješenje kojim je bivšemu ministru utvrđeno pravo na naknadu nakon prestanka obnašanja dužnosti za razdoblje od 16. 11. 2024. do 15. 11. 2025. godine. Tako sada prima naknadu u iznosu 50 posto plaće.