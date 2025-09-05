Oglas

Nevjerojatno

Skandal u Vinogradskoj! Beroš se javio na natječaj, a onda su shvatili da mu nikad nisu dali otkaz

N1 Info
05. ruj. 2025. 09:15
vili beroš
Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

Bolnica je Viliju Berošu propustila dati otkaz ugovora o radu nakon što je po odlasku s dužnosti ministra izabrao model 6+6.

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš, uhićen i optužen u aferi Mikroskop, javio se na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, no čini se da nije trebao jer je tamo zaposlen cijelo vrijeme!

Naime, bolnica mu je propustila dati otkaz ugovora o radu nakon što je po odlasku s dužnosti ministra izabrao model 6+6, potvrdila su za 24 sata dva izvora.  

Dok je bio ministar, radni odnos u bolnici mu je bio zamrznut. Samim time Beroš je već zaposlenik bolnice i kao takav se ne može javiti na natječaj. 

Iz ravnateljstva KBC-a Sestre milosrdnice poručili su kako se suzdržavaju od komentara jer je natječajni postupak u tijeku.

Iz Ministarstva zdravstva za 24sata su odgovorili kako je, prema Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika, Vlada RH donijela rješenje kojim je bivšemu ministru utvrđeno pravo na naknadu nakon prestanka obnašanja dužnosti za razdoblje od 16. 11. 2024. do 15. 11. 2025. godine. Tako sada prima naknadu u iznosu 50 posto plaće.  

Bivšeg ministra zdravstva USKOK u optužnici tereti za primanje mita od 75.000 eura u aferi vezanoj za nabavu medicinske opreme. 

Teme
Afera Mikroskop KBC Sestre milosrdnice vili beroš

