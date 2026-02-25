Premijer okuplja koalicijske partnere, s Hrebakom se sastaje posebno

"Ne možemo prijeći preko ovoga jer je to osnova supstanci našeg djelovanja. Dajemo premijeru idućih 30 dana, ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo oni što je upisano u programu Vlade RH-a, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je jasnu odluku donio - idućih 30 dana, nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak 18. veljače u razgovoru s našom Ninom Kljenak.