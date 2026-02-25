Premijer okuplja koalicijske partnere, s Hrebakom se sastaje posebno

Sastanak parlamentarne većine održat će se danas u podne u Banskim dvorima.
Na prošlotjednom se nije pojavio HSLS-ov Dario Hrebak, a kako doznajemo, ni danas neće doći na sastanak s partnerima. Razlog je DP-ovac Josip Dabro zbog kojega je Hrebak prije 10 dana zaprijetio napuštanjem vladajuće koalicije.
Hrebaka će premijer Andrej Plenković danas primiti prije koalicijskog sastanka, u 11 sati.
Izjave nakon koalicijskog sastanka pratite UŽIVO na N1.
Podsjetimo, Dario Hrebak je prijetnju napuštanjem koalicije uputio zbog snimke na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".
Potom je Hrebak, gostujući na N1, premijeru dao rok od 30 dana da resetira koaliciju te je najavio da neće ići na koalicijske sastanke.
"Ne možemo prijeći preko ovoga jer je to osnova supstanci našeg djelovanja. Dajemo premijeru idućih 30 dana, ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo oni što je upisano u programu Vlade RH-a, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je jasnu odluku donio - idućih 30 dana, nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak 18. veljače u razgovoru s našom Ninom Kljenak.
