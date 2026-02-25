Oglas

parlamentana većina

Premijer okuplja koalicijske partnere, s Hrebakom se sastaje posebno

author
N1 Info
|
25. velj. 2026. 10:00
>
10:55
markov trg, banski dvori, vlada, kamera, kamere N1
N1 / Ilustracija

Sastanak parlamentarne većine održat će se danas u podne u Banskim dvorima.

Oglas

Na prošlotjednom se nije pojavio HSLS-ov Dario Hrebak, a kako doznajemo, ni danas neće doći na sastanak s partnerima. Razlog je DP-ovac Josip Dabro zbog kojega je Hrebak prije 10 dana zaprijetio napuštanjem vladajuće koalicije.

Hrebaka će premijer Andrej Plenković danas primiti prije koalicijskog sastanka, u 11 sati.

Izjave nakon koalicijskog sastanka pratite UŽIVO na N1.

Podsjetimo, Dario Hrebak je prijetnju napuštanjem koalicije uputio zbog snimke na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".

Potom je Hrebak, gostujući na N1, premijeru dao rok od 30 dana da resetira koaliciju te je najavio da neće ići na koalicijske sastanke.

"Ne možemo prijeći preko ovoga jer je to osnova supstanci našeg djelovanja. Dajemo premijeru idućih 30 dana, ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo oni što je upisano u programu Vlade RH-a, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je jasnu odluku donio - idućih 30 dana, nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak 18. veljače u razgovoru s našom Ninom Kljenak.

Teme
Vladajuća koalicija dario hrebak parlamentarna većina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ