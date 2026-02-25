Pupovac tvrdi da oni danas u Banskim dvorima nisu bili zbog koalicije: "Nismo bili s premijerom, nismo uključeni u te razgovore. "Imali smo sastanak o drugoj stvari, a ne o tome. Daleko je to od nas", kazao je Pupovac i pojasnio da su bili na sastanku o realizaciji operativnih programa Vlade.