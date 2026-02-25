Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković okuplja koalicijske partnere na sastanku vladajuće koalicije u Banskim dvorima, a među njima od danas je i jedno novo ime. Riječ je o Boški Ban, potvrdio je HDZ-ov Branko Bačić.
HSLS je premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana za resetiranje Vlade ili napuštaju vladajuću koaliciju. Ultimatum, za koji je šef liberala Dario Hrebak brzo rekao da nije ultimatum, uslijedio je nakon pjevanja ustaških stihova u izvedbi kolege mu po većini i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre.
Hrebak: Mi s Dabrom ne možemo sjediti za istim stolom
Za srijedu je zakazan koalicijski sastanak, a uoči njega Plenković je odvojeno posjeo Hrebaka te Dabrina šefa Ivana Penavu. Hrebak je uoči sastanka poručio da su došli samo razgovarati i ponovio: "Naš stav je jasan." Ponovio je to i nakon sastanka te rekao: "Postoji dobra volja postoji, ali nismo se puno pomakli. Nije pjevao HSLS, nije pjevao DP. Josip Dabro je problem."
"Nama nije cilj rušiti, cilj nam je stabilnost. Niti je HDZ niti je HSLS pjevao niti DP. Pjevao je Josip Dabro nešto što mi ne odobravamo. Vidjet ćemo što će idući dani donijeti. Naši su stavovi jasni, obavijestit ćemo Središnje vijeće stranke. Postoji dobra volja, vidjet ćemo kako će se riješiti problem zvan Josip Dabro", rekao je Hrebak.
"Nismo se susreli s drugim koalicijskim partnerima i do okončanja slučaja Dabro nećemo sudjelovati na njima. Nema ultimatuma, izrazili smo volju i želju da u 30 dana riješimo ovaj problem jer mi s Josipom Dabrom ne možemo sjediti za istim stolom", naglasio je Hrebak.
Penava o Dabrinom "nestašluku"
“DP sigurno nije taj koji će ići protiv ove koalicije za koju mislimo da radi odličan posao i u smislu koristi za Hrvatsku i građane, ali i u smislu ostvarivanja ciljeva Domovinskog pokreta”, istaknuo je Penava nakon sastanka s Plenkovićem, prenosi Dnevnik.hr.
Na pitanje jesu li našli zajednički jezik s HSLS-om, odgovorio je: "S HSLS-om smo u koaliciji i uvažavamo međusobne razlike, imamo i puno sličnosti o kojima pričamo. Moramo se moći čuti i razumjeti različite kuteve. Što se tiče DP-a, imamo razumijevanja bez obzira na to što i padnu teške riječi i nepotrebne izjave".
HSLS je, kaže, zanimalo jedno pitanje, a to je je li Dabrin istup na pokladama i pjevanje "o grobnici u Madridu" i službeno stav Domovinskog pokreta te njihova programska odrednica ili se "dogodilo u smislu incidenta i nestašluka koji se tumači ustašlukom". "Na tragu smo da je to nestašluk", kazao je Penava.
Na pitanje kakva će biti Dabrina sudbina, Penava je rekao da Domovinski pokret ostaje u koaliciji: "Nema dijeljenja DP-a, nema eksplicitne isprike u smislu tražimo od Dabre da dođe na trg i kaže ovo ili ono. Ja sam ovdje kao predsjednik stranke da komuniciram politiku stranke. Smatram pjevanje na pokladama pogrešnim i da to nisu stavovi DP-a niti ideologija."
Na sastanku nova članica koalicije
Zanimljivo je da ravno na koalicijski sastanak dolazi Plenkovićeva joker ruka Boška Ban, i to sada, kako je prvo potvrđeno Dnevniku Nove TV, kao nova članica vladajuće koalicije koja će danas kao takva biti i službeno predstavljena.
Podsjetimo, nezavisna saborska zastupnica Boška Ban prije dva dana gostovala je na N1 televiziji, gdje je govorila o svojoj odluci da podrži prijedloge vladajuće većine, čime je u jednom trenutku postala 77. ruka u Saboru.
Što je radio Pupovac u Banskim dvorima?
A ništa manje zanimljivo nije ni da su iz Banskih dvora izašli Milorad Pupovac, Anja Šimpraga i Dragana Jeckov, saborski zastupnici SDSS-a, stranke koja jedina od manjinaca ne podržava Plenkovićevu Vladu. Upravo je uvjet Domovinskog pokreta na samom početku ovoga Plenkovićeva mandata bio da se odstrani SDSS kako mi DP dao podršku predsjedniku HDZ-a.
Pupovac tvrdi da oni danas u Banskim dvorima nisu bili zbog koalicije: "Nismo bili s premijerom, nismo uključeni u te razgovore. "Imali smo sastanak o drugoj stvari, a ne o tome. Daleko je to od nas", kazao je Pupovac i pojasnio da su bili na sastanku o realizaciji operativnih programa Vlade.
