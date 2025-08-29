NEMA NAGOVJEŠTAJA SUSRETA
Hoće li se Putin i Zelenski uopće sastati? Rakić: "Teško. Zna se tko je s druge strane stola"
Još nema nagovještaja ni mjesta ni vremena održavanja mirovnih pregovora u kojima bi za istim stolom se našli ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin.
Iako su entuzijazam i nada u te mirovne pregovore nakratko sijevnuli nakon bilateralnih sastanaka američkog predsjednika Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom na Aljasci, a potom s Volodimirom Zelenskim u Washingtonu pa se smjesta počelo nagađati o mjestu održavanja sastanka, još uvijek nema nagovještaja da bi do toga moglo doći.
Prošloga petka Zelenski je izjavio kako Rusija čini sve da do sastanka uopće ne dođe. Prethodno je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov kazao da nije pripremljen dnevni red za izravan sastanak Putina i Zelenskog.
"To može trajati odavde do vječnosti"
Ukrajinski predsjednik smatra da bi u prvom redu SAD trebao izvršiti pritisak na Rusiju kako bi pregovori otpočeli.
"Rusija samo daje signale da će nastaviti izbjegavati prave pregovore. To se može promijeniti samo stvarnim pritiskom - snažnim sankcijama i snažnim carinama", poručio je Zelenski u utorak.
Vanjskopolitička analitičarka i nekadašnja novinarka Mirjana Rakić uvjerena je da će Putin odugovlačiti s pristankom na sastanak sve dok mu to bude odgovaralo.
"Putin je jako vješt u izbjegavanju tog sastanka. Prije svega, izigrao je Trumpa koji je tražio prekid vatre za početak, dok je Putin tražio da najprije dođe do mirovnih pregovora. A to može trajati odavde do vječnosti."
"Odugovlačit će do zadnjeg trena"
Putinu prekid vatre ne odgovara, objašnjava Rakić dodajući kako je on pokazao sav cinizam prvenstveno inzistirajući na mirovnim pregovorima.
"Ako je prekid vatre, onda se ne mogu ispaljivati rakete i osvajati teritorij. A Putinu je upravo to cilj do mirovnih pregovora. Svaki rat završava nekim mirovnim pregovorima, samo je pitanje kada. U tome je Putin opasan igrač velikih razmjera", ističe.
Rakić kaže kako bi Putinu mir odgovarao jedino ako bude pobjednik, odnosno da Rusija dobije sve dijelove Ukrajine koje trenutno drži pod okupacijom.
"On će do zadnjeg trenka, sve dok se mirovni sporazum ne potpiše - a to će biti tko zna kada - napadati da osvoji što više. Tim odugovlačenjem on istovremeno podriva ukrajinsku vlast tvrdeći da su u Ukrajini već trebali biti održani izbori, da Zelenski nije legalni predsjednik i tako dalje. A kako da se održe izbori u ratu dok padaju projektili?"
"Putin je za Trumpa ogroman zalogaj"
U četvrtak je njemački kancelar Friedrich Merz prvi od važnih svjetskih državnika javno i otvoreno izjavio da "do izravnog sastanka Putina i Zelenskog očito neće doći" bez obzira na ono što 'gura' Trumpova administracija.
Merzu je jasno što se zbiva, kaže Rakić.
"Jasno je tko sjedi s druge strane stola. A čini mi se da Trump, za razliku od svih ostalih, na sve to gleda kroz drugačije naočale. Prije svega kroz trgovinu: koliko vi meni date, a koliko ja vama. Međutim, Putin je za Trumpa ogroman zalogaj. Čim mu je rekao da bi mirovne pregovore, a ne prekid vatre, Trump mu je trebao reći - doviđenja, sutra vam uvodimo sankcije. Ili utjecati na Kinu i Indiju da više ne kupuju rusku naftu. E to bi bila prava sankcija. Samo to su situacije u kojima ima puno "ali" i zato to nije na dnevnom redu", zaključila je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare