Kamenjecki: Tri točke promjene Trumpove politike prema Ukrajini

"To je stalna ruska priča, da će navodno stati dobiju li cijeli Donbas. Međutim, bilo je razgovora i o nekoj razmjeni. Ako se Ukrajina složi predati Donbas, Rusija bi navodno vratila Ukrajini okupirana područja Herson i Zaporožje. Ta priča započela je čuvenim posjetom Stevea Witkoffa Moskvi, kada je on navodno krivo shvatio rusku stranu. Tu se ništa nije promijenilo ni na ruskoj ni na ukrajinskoj strani, stvarno glupo izgleda: kako mi možemo trgovati svoj teritorij za svoj teritorij? Najvjerojatnije tu neće biti nikakvih pomaka. Možda je to i razlog odgode sastanaka između Rubija i Lavrova, a onda i Trumpa i Putina", kaže naš gost.