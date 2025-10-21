analiza iz kijeva
Kamenjecki: Tri točke promjene Trumpove politike prema Ukrajini
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Maksim Kamenjecki, s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu. Razgovarali su o najnovijim nagađanjima prema kojima bi se sastanak Putina i Trumpa mogao otkazati te promjeni američkog pristupa prema ratu u Ukrajini.
Donald Trump i Vladimir Putin trebali bi se sastati u Budimpešti, ali oko navodnog susreta nadvila se sumnja nakon što je CNN izvijestio kako je odgođen preliminarni sastanak ministara vanjskih poslova dviju zemalja, Marca Rubija i Sergeja Lavrova.
Maksim Kamenjecki smatra da postoje opravdane sumnje kako se najavljeni sastanak u Budimpešti neće ni dogoditi.
"Informacija o tome da bi sastanak u Budimpešti mogao biti odgođen je istinita. Zato što, koliko čujemo, ruska strana nije promijenila svoju poziciju još od Aljaske. Zato, ako američka strana ne može dobiti ono što bi htjela postići, koji je smisao takvog susreta? Tim više jer mjesto koje je odabrano iz nepoznatih razloga nije baš povoljno jer podsjeća na čuveni Memorandum iz 1994., kojim se garantirala sigurnost Ukrajine u slučaju da ona preda svoje nuklearno oružje drugim stranama", kaže Kamenjecki.
Međutim, Kamenjecki smatra da je SAD "promijenio ploču" u svojim odnosima prema Kijevu, i to ne samo po pitanju isporuke dalekometnih projektila Tomahawk.
"Nije pitanje samo o pritisku nego o promjeni ploče s američke strane. Isporuka Tomahawk projektila je samo jedna strana po kojoj je SAD promijenio priču. Više ne govore o predaji Tomahawka, ali druga priča je bila o tome da neće uvoditi nove sankcije Rusiji nego traži da to radi Europa. I treća točka koja je za nas loša: SAD ne podržavaju korištenje ruskih zamrznutih sredstava."
"Po tim pitanjima, Ukrajina nije dobila što želi. Ali ovaj razgovor između Trumpa i Putina prošli tjedan, on je rezultirao nekakvim dogovorom Rusije i SAD-a, jer od tada Rusija ne koristi masovne udare projektilima po cijelom teritoriju Ukrajine. Oni napadaju gradove bliže granici i bojišnici, to je vjerojatno bio neki tip dogovora."
Kamenjecki smatra da ruski uvjeti za prekid vatre, u svojoj trenutačnoj formi, nisu prihvatljivi za Kijev.
"To je stalna ruska priča, da će navodno stati dobiju li cijeli Donbas. Međutim, bilo je razgovora i o nekoj razmjeni. Ako se Ukrajina složi predati Donbas, Rusija bi navodno vratila Ukrajini okupirana područja Herson i Zaporožje. Ta priča započela je čuvenim posjetom Stevea Witkoffa Moskvi, kada je on navodno krivo shvatio rusku stranu. Tu se ništa nije promijenilo ni na ruskoj ni na ukrajinskoj strani, stvarno glupo izgleda: kako mi možemo trgovati svoj teritorij za svoj teritorij? Najvjerojatnije tu neće biti nikakvih pomaka. Možda je to i razlog odgode sastanaka između Rubija i Lavrova, a onda i Trumpa i Putina", kaže naš gost.
