USKOK OBJAVIO IZVJEŠĆE
Analiza podzemnih voda kod Gospića otkrila mikroplastiku, jedna lokacija posebno odskače
Uskok je u ponedjeljak objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu, sve dok ostaje na toj lokaciji, trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića zagadilo lokalne podzemne vode mikroplastikom.
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Stručni nalazi, napravljeni po nalogu Uskoka, ukazuju na visoku koncentraciju mikroplastike, opasne teške metale te prisutnost infektivnih patogenih bakterija, što sve zajedno predstavlja izravnu prijetnju za okoliš.
Vještačenje Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer" potvrdilo je prisutnost visoke koncentracije mikroplastike u podzemnim vodama na području odlagališta otpada Divoselo kraj Gospića.
Testirana je voda na tri mjesta, uzvodno, uz otpad i nizvodno od odlagališta, a najviše plastike pronađeno je na lokaciji ispod odlagališta. Među uzorcima je pronađeno najviše usitnjenog stirpora, ali i spojevi poznati kao vječne kemikalije.
Paralelno s nalazima iz Like, obimno vještačenje okoliša na lokaciji bivše tvornice Mundus u Varaždinu razotkrile su da prisutnost patogenih bakterija, poput E. coli i Staphylococcus aureus, dok ekotoksikološki testovi ukazuju na opasne koncentracije teških metala, prvenstveno bakra, cinka i olova, uz visoke udjele mikroplastike.
Odloženi otpad na toj lokaciji predstavlja "trajan izvor fizičkog, kemijskog i sanitarnog opterećenja okoliša sve dok ostaje na lokaciji. Njegovim uklanjanjem i odgovarajućom sanacijom zahvaćenog tla moguće je prekinuti glavninu utvrđenih i potencijalnih putova onečišćenja te značajno smanjiti vjerojatnost nastanka prostorno šire i dugotrajnije štete za okoliš i zdravlje ljudi”, stoji u nalazu.
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