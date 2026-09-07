Analiza podzemnih voda kod Gospića otkrila mikroplastiku, jedna lokacija posebno odskače

Odloženi otpad na toj lokaciji predstavlja "trajan izvor fizičkog, kemijskog i sanitarnog opterećenja okoliša sve dok ostaje na lokaciji. Njegovim uklanjanjem i odgovarajućom sanacijom zahvaćenog tla moguće je prekinuti glavninu utvrđenih i potencijalnih putova onečišćenja te značajno smanjiti vjerojatnost nastanka prostorno šire i dugotrajnije štete za okoliš i zdravlje ljudi”, stoji u nalazu.