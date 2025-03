Nobilo o Dodiku: Kad jednom nekoga stjerate u kut, taj igra na sve ili ništa

Podijeli :

Odvjetnik Ante Nobilo gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao pravnu situaciju Milorada Dodika.

Sud BiH poslao Dodiku osuđujuću presudu: Ima 15 dana za žalbu Je li Dodik sinoć pod pratnjom prešao u Srbiju?

Nobilo je odmah objasnio da nalog za uhićenje Milorada Dodika nema veze sa slučajem u kojem ga je on zastupao posljednjih godinu dana i za koji je jučer poslana presuda od strane suda BiH te na koju imaju rok od 15 dana na žalbu.

“Doneseno je više zakona u Republici Srpskoj koji su faktički poništavali djelovanje tužilaštva i suda BiH na teritoriju RS-a. Isto tako i SIPA, njihova sigurnosna agencija, njima je zabranjen rad i pokrenuta je procedura promjene ustava RS-a, a tužilaštvo BiH ocijenilo je da su sve te radnje usmjerne na rušenje ustavnog poretka. U tom novom premdetu Milorad Dodik se navodno nije odazvao na poziv za saslušanje. On se u tom predmetu neće ni upuštati u sam postupak. Barem ne svojevoljno jer on smatra da sud BiH i tužilaštvo nisu nadležni na teritoriju RS-a. U tom predmetu ja nisam odvjetnik. To je sad čista politička borba između Banja Luke i Sarajeva, a Dodik ne priznaje taj sud”, objasnio je Nobilo.

Je li vrijeme za ‘novi Dayton’ u BiH? “Nema dogovora bez sva tri ustavotvorna naroda”

“Bit je da mu ostaje zabrana obavljanja bilo kakve političke funkcije i onda se on najmanje dva ciklusa ne može više kandidirati. Cijela ideja je bila u tome da ga se makne iz političkog života”, poručio je.

Izvan pravnih djelovanja, je li Dodik otišao predaleko?

“Što da Dodik nije napravio ove zadnje poteze koji su izazavali veliku ustavno-pravnu krizu? On nije sada u lošijoj poziciji nego što je bio prije mjesec dana. U jednako je lošoj poziciji. Jednom kad nekoga stjerate u kut, igra na sve ili ništa”, kazao je Nobilo.

Zabluda u Sarajevu

Nobilo smatra da postoji zabluda u Sarajevu da će uhićenje trojice ljudi, uz Dodika još i predsjednika skupštine i predsjednika Vlade, riještiti politički problem s RS-om i sa Srbima u BiH.

Čović razočarao Dodika: Neugodno iznenađen raskidom koalicije

“Oni imaju ustavno-pravni problem i taj problem moraju rješavati političkim sredstvima. To što će maknuti Dodika ništa neće promijeniti. Ja sam upoznao mlađu generaciju. Oni su radikalniji od Dodika. Apsolutno se problem nefunkcioniranja Bosne i Hercegovine neće riješiti. Represijom neće ništa napraviti”, tvrdi Nobilo.

Nobilo kaže da u BiH svi krše Daytonski sporazum.

“Svi se u BiH kunu u Dayton, a svi su Dayton izdali”, kazao je Nobilo.

