o inicijativi triju mora

Plenković: Svijet iz 2026. nije svijet iz 2016. Geopolitički krajolik promijenio se iz temelja

Hina
28. tra. 2026. 16:11
andrej plenković
Inicijativa triju mora (3SI) u današnjem geopolitičkom okruženju “nije samo relevantna, nego i neophodna”, rekao je u utorak premijer Andrej Plenković u Dubrovniku otvarajući njezin samit.

"Svijet iz 2026. nije svijet iz 2016.”, naglasio je Plenković u uvodnom govoru na otvarenju političkog dijela skupa. "Geopolitički krajolik promijenio se iz temelja”.

Samit 3SI-ja nakon deset godina vratio se u Dubrovnik, domaćina prvog skupa Inicijative 2016. godine.

U međuvremenu se energetska sigurnost pretvorila "iz tehničkog pitanja u strateški imperativ", kazao je premijer.

U takvom okruženju Inicijativa triju mora "nije samo relevantna, nego i neophodna", naglasio je. 

Iz vlade su ranije naglašavali da se skupom u Dubrovniku Inicijativa želi uvesti u novo desetljeće tako da se stavi veći naglasak na investicije, posebno iz privatnog sektora.

Uoči otvaranja političkog dijela skupa, Europska investicijska banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj i niz razvojnih banaka iz država članica Inicijative potpisale su sporazum o pokretanju “fonda fondova” za ulaganje u infrastrukturu koja će snažnije povezati područje između triju mora. 

Hrvatska je na skupu predložila da financiranje postane jedno od četiri stupa Inicijative, uz promet, energetiku i digitalnu infrastrukturu te se založila da se taj format “globalizira”, odnosno poveže s “najdinamičnijim trgovinskim rutama na svijetu”. 

Područje između Baltika, Crnog mora i Jadrana nije “periferni kut Europe, nego prirodna ulazna točka prema Aziji”, rekao je Plenković. 

Inicijativu su 2015. pokrenuli tadašnji predsjednici Hrvatske i Poljske, Kolinda Grabar-Kitarović i Andrzej Duda, u utorak također prisutni u Dubrovniku. 

Karol Nawrocki, novi predsjednik Poljske, u utorak je po prvi put predstavljao svoju zemlju na skupu Inicijative. 

Pozvao je na “odvažnost” financijskih instrumenata Inicijative, predlažući osnivanje razvojne banke 3SI-ja, ali i pozdravivši osnivanje “fonda fondova”.

3SI zasad nije predstavljena ‘formalnom’ institucijom, pa se većina odluka donosi na skupovima. Poljski predsjednik rekao je da u Dubrovniku nije napravljen korak prema punoj institucionalizaciji, no da je dogovoreno kako je učiniti ubrzanijom i djelotvornijom. 

Nawrocki je pozvao da se “izbjegavaju ideološki pristupi koji potkopavaju” konkurentnost regije, navodeći klimatske politike koje nisu uvijek “u skladu s gospodarstvom”. 

Novi poljski predsjednik naglasio je i da Europi “ne treba manje Amerike” jer “samo ujedinjena transatlantska zajednica” može biti dovoljno snažna da se suoči sa zajedničkim geopolitičkim izazovima. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

