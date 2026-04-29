Kolinda Grabar-Kitarović za N1 o počecima Inicijative triju mora: "Smetali su mi neki prigovori..."

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, koja je 2015. s s poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom pokrenula Inicijativu triju mora, danas je u Dubrovniku u razgovoru s našim Hrvojem Krešićem komentirala kako iz današnje perspektive gleda na nju.
Oglas
"Puno iznad očekivanja. Suočavali smo se s mnogim izazovima, dosta smo objašnjavali koji je smisao i svrha povezivanja sjevera i juga srednje Europe i naravno brisanje tih razlika koje su postojale i još uvijek postoje i zadovoljna sam zato što je Inicijativa triju mora doista postala geopolitički čimbenik, krenuli smo u realizaciju konkretnih projekata", rekla je Grabar Kitarović.
"Ono što mi je najviše smetalo u tim prigovorima su bili glasovi koji su govorili da ćemo tom inicijativom iziritirati nekoga drugog.
Ako je cilj Inicijative razvoj, brisanje razlike, kohezija Europe, bolji život za sve naše državljane, kako to nekome može smetati", kaže nam Grabar Kitarović.
Odgovorila je i na pitanje vjeruje li i da zapad Europe ima dovoljno čvrstoće i svijesti da kaže da je sad red na istok i srednju Europu.
"Pa možda to neki neće priznati tako glasno, no činjenica je da od početka otvorene invazije u Ukrajini, imate pomicanje geopolitičkog središta Europe prema istoku. To je prirodno jer svi shvaćaju da bi obranili zapad da treba učvrstiti srednju Europu.
Ta autentična srednja Europa jest kralježnica europske sigurnosti i stabilnosti, pruža bezbrojne mogućnosti za ulaganje i to prepoznaju i države izvan EU-a i mislim da su sada svi shvatili da nam namjera nije bila nikakve podjele nego učvršćivanje same Europske unije iznutra", rekla je Grabar Kitarović.
Je li joj žao što predsjednik Milanović nije snažnije uz Inicijativu?
"Ono što je dobro i pozitivno je da Vlada ima mogućnost provedbe. Iako je krenula kao predsjednička platforma, nije toliko bitno tko provodi dok se provodi", zaključila je.
U priloženom videu pogledajte cijeli razgovor s Kolindom Grabar Kitarović te s Domagojem Juričićem koji je sudjelovao u pokretanju Inicijative, kao predstojnik predsjedničinog Ureda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas