Anušić komentirao odlazak Piletića: Politika melje

"Nažalost, politika melje svoje sudionike, to je i u ovom slučaju. Piletić iza sebe ostavlja konkretne stvari, napravio je jako velike pomake u razvoju Ministarstva i djelokruga tog Ministarstva. Nastavlja (Alen) Ružić za kojeg vjerujem da će biti odličan ministar, dolazi iz vrlo sličnog sektora, očekujem da će nastaviti raditi posao u Ministarstvu kako se očekuje od njega i kako je, na kraju krajeva, i ministar Piletić radio", ustvrdio je.