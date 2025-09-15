Anušić SDP-ovcima: Ne bi vas se postidio Aleksandar Vučić

"Pozdrav ZDS koji se spominje u pjesmi Čavoglave je jasno definiran i kao takav nije problematičan, nije u sukobu sa zakonom ni pravilnicima, može se spominjati u toj pjesmi i koristiti na komemoracijama pripadnika HOS-a, to će tako biti i to se neće nikada promijeniti, sve drugo, ZDS u nekim drugim okolnostima nije prihvatljiv", kazao je Anušić.