Ministar Medved: Sloboda govora pripada svima, pa i braniteljima

Kako je priopćeno, sudionici sastanka naglasili su da sadržaji koje se propagira kao miroljubive i antiratne u svojoj izvedbi ponižavaju hrvatske branitelje i relativiziraju žrtvu. Posebno je bolno što se sve to čini u gradovima koji su pretrpjeli razaranje i strahote u Domovinskom ratu. Činjenicu da su pretjerali u provokaciji priznali su u konačnici i sami organizatori.