Anušić: Sustav za zaštitu od dronova Hrvatskoj će isporučivati domaća tvrtka

Ministar obrane Ivan Anušić najavio je u Bruxellesu da će Hrvatska uskoro s jednom domaćom tvrtkom potpisati ugovor o zaštiti kritične infrastrukture od napada dronova.
Sustav koji će se nabaviti uključuje operativni centar, radare, presretače dronova i topove 30 milimetara te će biti potpuno automatiziran. Riječ je o dva stacionarna i dva mobilna sustava za borbu protiv dronova vrijednih 115 milijuna eura.
"Ugovor će nam omogućiti isporuku sustava koji će štititi našu kritičnu infrastrukturu od zračnih napada dronova i svega onoga što može ugroziti naš zračni prostor", rekao je Anušić, dodajući da ne može dati više pojedinosti, osim da će se ugovor potpisti u prosincu.
Istaknuo je da neidentificirani dronovi koje neovlašteno uđu u nečiji zračni prostor svakako treba rušiti.
"Naravno da ih treba rušiti jer jedan od tih dronova može nositi eksploziv i pogoditi ono što trebamo štititi, našu infrastrukturu", rekao je Anušić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
