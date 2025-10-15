Oglas

BRUXELLES

Anušić: Sustav za zaštitu od dronova Hrvatskoj će isporučivati domaća tvrtka

Hina
15. lis. 2025. 17:14
Dronovi
MONEY SHARMA / AFP / Ilustracija / MONEY SHARMA / AFP / Ilustracija

Ministar obrane Ivan Anušić najavio je u Bruxellesu da će Hrvatska uskoro s jednom domaćom tvrtkom potpisati ugovor o zaštiti kritične infrastrukture od napada dronova.

Sustav koji će se nabaviti uključuje operativni centar, radare, presretače dronova i topove 30 milimetara te će biti potpuno automatiziran. Riječ je o dva stacionarna i dva mobilna sustava za borbu protiv dronova vrijednih 115 milijuna eura.

"Ugovor će nam omogućiti isporuku sustava koji će štititi našu kritičnu infrastrukturu od zračnih napada dronova i svega onoga što može ugroziti naš zračni prostor", rekao je Anušić, dodajući da ne može dati više pojedinosti, osim da će se ugovor potpisti u prosincu.

Istaknuo je da neidentificirani dronovi koje neovlašteno uđu u nečiji zračni prostor svakako treba rušiti.

"Naravno da ih treba rušiti jer jedan od tih dronova može nositi eksploziv i pogoditi ono što trebamo štititi, našu infrastrukturu", rekao je Anušić.

dronovi ivan anušić

