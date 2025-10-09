Kako europski aerodromi otkrivaju dronove?

Zračna luka München morala je biti zatvorena noću 2. listopada nakon što je primijećeno nekoliko dronova, što je prouzročilo 17 otkazivanja i 15 preusmjeravanja letova. Njemačka kontrola zračne plovidbe (DFS) priopćila je da je zračna luka u prvih devet mjeseci 2025. imala još osam takvih upada.