Apel građanima: Hitno potrebna krv, posebno nula pozitivna

Kriteriji za darivanje krvi su dob od 18 do 65 godina odnosno do 60 godina ako osoba daruje krv prvi put. Redoviti darivatelji do 70. godine mogu darivati krv 1-2 puta godišnje, prema odluci liječnika specijalista transfuzijske medicine. Također, osobe tjelesne mase iznad 55 kilograma i tjelesne temperature do 37 stupnjeva te pulsom od 50 do 100 otkucaja u minuti. Darivatelji trebaju imati sistolički krvni tlak od 100 do 180 mm Hg, a dijastolički od 60 do 110 mm Hg.