VIDEO / Brutalne scene tijekom noći u Srbiji: Policajac ošamario ženu ispred prostorija Vučićeve stranke

Ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) na Vračaru u Beogradu, pripadnik policije ošamario je prosvjednicu nakon što su se nezadovoljni građani, na poziv studenata i zborova, okupili poslije brutalnih scena nasilja na prosvjedima u Bačkoj Palanci i Vrbasu, gdje su "naprednjaci" gađali građane i studente francuskim ključem, pirotehničkim sredstvima, kamenjem, zaleđenim bocama i drugim predmetima, pri čemu su neki od okupljenih zadobili ozljede.

Također, ispred prostorija Srpske napredne stranke u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu došlo je do sukoba naprednjaka i maskiranih mladića. Napeta situacija vladala je sinoć diljem Srbije nakon što su pristaše SNS-a, u pratnji maskiranih mladića, napadali građane i studente.

Ispred prostorija SNS-a na Vračaru policija potiskivala građane

U Beogradu su se građani okupili te se najprije uputili Beogradskom ulicom do Njegoševe, a potom stigli do lokalnog odbora SNS-a u toj ulici. Ispred prostorija SNS-a već ih je čekao kordon policije, dok su im građani skandirali “Koga čuvate?”.

Policijski kordon, opremljen za razbijanje demonstracija, potiskivao je građane okupljene ispred SNS-a na Vračaru, a tada je jedan policijski službenik ošamario ženu.

Kako se može vidjeti na snimci, nakon što je primijetio da je snimljen dok udara ženu, policajac je spustio glavu.

‼️ PAMTI SRBIJO ‼️



“Muškarčina” udara ženi šamar večeras na Vračaru ❗️ pic.twitter.com/aWcunT7Zf8 — Shonetin (@kaonikotinn) August 13, 2025

I u Novom Sadu zabilježene su scene nasilja. Naime, ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu, članovi te stranke zajedno s maskiranim muškarcima s kapama gađali su građane stolicama i bocama. Kako je prenio N1, jedan od njih je metalnom šipkom krenuo prema građanima okupljenima na prosvjedu.