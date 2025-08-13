Oglas

VAL NASILJA

VIDEO / Brutalne scene tijekom noći u Srbiji: Policajac ošamario ženu ispred prostorija Vučićeve stranke

Nova.rs
13. kol. 2025. 09:44

Ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) na Vračaru u Beogradu, pripadnik policije ošamario je prosvjednicu nakon što su se nezadovoljni građani, na poziv studenata i zborova, okupili poslije brutalnih scena nasilja na prosvjedima u Bačkoj Palanci i Vrbasu, gdje su "naprednjaci" gađali građane i studente francuskim ključem, pirotehničkim sredstvima, kamenjem, zaleđenim bocama i drugim predmetima, pri čemu su neki od okupljenih zadobili ozljede.

Također, ispred prostorija Srpske napredne stranke u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu došlo je do sukoba naprednjaka i maskiranih mladića. Napeta situacija vladala je sinoć diljem Srbije nakon što su pristaše SNS-a, u pratnji maskiranih mladića, napadali građane i studente.

Ispred prostorija SNS-a na Vračaru policija potiskivala građane

U Beogradu su se građani okupili te se najprije uputili Beogradskom ulicom do Njegoševe, a potom stigli do lokalnog odbora SNS-a u toj ulici. Ispred prostorija SNS-a već ih je čekao kordon policije, dok su im građani skandirali “Koga čuvate?”.

Policijski kordon, opremljen za razbijanje demonstracija, potiskivao je građane okupljene ispred SNS-a na Vračaru, a tada je jedan policijski službenik ošamario ženu.

Kako se može vidjeti na snimci, nakon što je primijetio da je snimljen dok udara ženu, policajac je spustio glavu.

I u Novom Sadu zabilježene su scene nasilja. Naime, ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu, članovi te stranke zajedno s maskiranim muškarcima s kapama gađali su građane stolicama i bocama. Kako je prenio N1, jedan od njih je metalnom šipkom krenuo prema građanima okupljenima na prosvjedu.

Teme
SNS aleksandar vučić beograd prosvjed

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

