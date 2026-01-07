Apel Prijatelja životinja: Ne dopustite da se životinje smrznu vani dok vi spavate u toplom!

Iako Zakon o zaštiti životinja propisuje da je zabranjeno držati pse „stalno vezane”, ta nejasna formulacija omogućava višegodišnje, pa i doživotno držanje pasa na lancu. Upravo zato Prijatelji životinja od 2006. godine provode kontinuirane kampanje, edukacije i inicijative za potpunu zakonsku zabranu lanca uključujući kampanju „Život na lancu nije život” i aktualnu inicijativu „Za Hrvatsku bez pasa na lancu”. U sklopu tih aktivnosti pokrenuta je i peticija, koju je dosad potpisalo oko 66 000 građana, uz javnu podršku više od 80 posto građana, brojnih lokalnih i regionalnih zajednica, veterinarske struke i drugih institucija. Prijatelji životinja lobiraju da se zakonskim izmjenama nedvosmisleno zabrani držanje pasa na lancu kako bi se konačno onemogućila praksa koja je suprotna etičkim standardima 21. stoljeća i osnovnoj dobrobiti životinja.