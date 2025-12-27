Prijatelji životinja upozoravaju: Dani pirotehnike legaliziraju teror nad djecom, osobama s PTSP-om i životinjama

Iz udruge Prijatelji životinja ističu da je ovo razdoblje godine posebno teško za skrbnike kućnih ljubimaca koji uopće ne dočekuju Novu godinu jer moraju smirivati prestrašene životinje. Psi odbijaju izlaske u šetnju, ne jedu, tresu se na svaku detonaciju i mokre od straha, dok se mačke panično skrivaju. Posebno su ugrožene životinje s bolestima srca i epilepsijom, a u mačaka može doći do blokade mokraćnog mjehura. Psi na lancima zavijaju i laju te, kao i ostale životinje, mogu izgubiti sluh ili doživjeti srčani udar zbog ekstremne buke. Životinje koje pobjegnu od straha završavaju pod kotačima automobila, a dezorijentirane ptice panično se zalijeću u zgrade i druge prepreke, pri čemu mnogima srce stane od stresa, stoji u priopćenju udruge.