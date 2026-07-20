poruka posjetiteljima
Apel zagrebačkog ZOO-a: Poštujte pravila! Ugrožavate i sebe i životinje
Zagrebački Zoološki vrt upozorio je da posjetitelji sve češće krše pravila ponašanja. Na društvenim su mrežama objavili fotografiju djece koja su se penjala na ogradu jedne od nastambi.
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Fotografija koju su objavili nastala je u proljeće pokraj nastambe sabljorogih oriksa. "Jedan je gospodin s djecom koja su se verala po ogradi, starim kruhom želio nahraniti krdo sabljorogih oriksa u kojem su dva mladunca", naglasili su.
Dodaju da su sabljorogi oriksi vrsta koja je svojedobno izumrla u prirodi i koja je vraćena u prirodu zahvaljujući uzgoju pod skrbi ljudi.
"Vrsta je kod nas uključena u Europski uzgojni program (EEP) i svaka je jedinka dragocjena", poručuju iz ZOO-a.
Upozoravaju da pravila ZOO-a postoje kako bi se poštovala. "Ističemo to jer se gotovo svakodnevno susrećemo s njihovim kršenjem! Posjetiteljima je, među ostalim, strogo zabranjeno hranjenje i uznemiravanje životinja! Istaknuto je to na ulazima u Zoološki vrt, no dio se posjetitelja na to oglušuje", objavili su.
Dodaju da djelatnici ZOO-a posjetitelje podsjećaju na pravila ponašanja te im objašnjavaju kako kršenjem pravila ugrožavaju sebe i životinje o kojima se skrbe.
"O prehrani životinja brinu se nutricionistkinja te djelatnici naše kuhinje za životinje. Ljudska hrana životinjama može narušiti zdravlje, pa čak i ugroziti živote. Iznimno su opasne i stvari posjetitelja koje se nađu u nastambama životinja – namjerno ili iz nepažnje. Iako o uznemiravanju životinja ne bi trebalo trošiti riječi, nažalost, svakodnevica nas demantira. Dio posjetitelja nema obzira prema životinjama, pa čak ni kada je negdje istaknuta oznaka "Beba u nastambi"", napisali su.
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