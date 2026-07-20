Apel zagrebačkog ZOO-a: Poštujte pravila! Ugrožavate i sebe i životinje

"O prehrani životinja brinu se nutricionistkinja te djelatnici naše kuhinje za životinje. Ljudska hrana životinjama može narušiti zdravlje, pa čak i ugroziti živote. Iznimno su opasne i stvari posjetitelja koje se nađu u nastambama životinja – namjerno ili iz nepažnje. Iako o uznemiravanju životinja ne bi trebalo trošiti riječi, nažalost, svakodnevica nas demantira. Dio posjetitelja nema obzira prema životinjama, pa čak ni kada je negdje istaknuta oznaka "Beba u nastambi"", napisali su.