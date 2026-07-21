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Onečišćenje mora

Austrijski medij upozorava: Na ovim plažama u Hrvatskoj zabranjeno je kupanje

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N1info
|
21. srp. 2026. 11:57
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zabrana kupanja
Ilustracija: Goran Kovacic/PIXSELL

Austrijski portal Heute izvijestio je o zabrani kupanja u Medulinu koja je uvedena na dvjema popularnim plažama nakon puknuća cijevi za odvodnju otpadnih voda.

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Zbog oštećenja cijevi na ispustu otpadnih vodau more se izlijeva nepročišćena kanalizacija, zbog čega je Općina Medulin iz sigurnosnih razloga zabranila kupanje na plažama Bumbište i Ćentiner, piše austrijski Heute, a prenosi Jutarnji list.

Na tim su lokacijama postavljene crvene zastave koje upozoravaju kupače da ne ulaze u more.

Zabrana se odnosi na područje u blizini ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a ostat će na snazi sve dok kvar ne bude uklonjen i dok rezultati analiza više uzoraka mora ne pokažu da više nema opasnosti za zdravlje kupača.

Nadležne službe najavile su da će javnost redovito obavještavati o napretku sanacije.

Iako more na prvi pogled izgleda čisto, nadležni pozivaju na oprez. Turisti koji borave u Medulinu tvrde da je voda kristalno bistra, no stručne službe i dalje uzimaju uzorke i prate kvalitetu mora.

Zabrana je ograničena samo na određeno područje, dok ostale plaže i uvale u Medulinu i okolici nisu zahvaćene problemom.

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