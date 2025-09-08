Austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova reagiralo na uhićenje primalje u Hrvatskoj

Kako piše Kleine Zeitung, kućni porodi u Hrvatskoj nalaze se u pravnoj "sivoj zoni": nisu izričito zabranjeni, ali primalje po zakonu smiju raditi isključivo u bolnicama, zbog čega se često angažiraju primalje iz Austrije i Italije. U Austriji je porod kod kuće moguć i djelomično ga pokriva zdravstveno osiguranje.