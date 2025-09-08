Austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova reagiralo na uhićenje primalje u Hrvatskoj

Gotovo svi austrijski mediji u ponedjeljak izvještavaju o tragičnom događaju u noći s četvrtka na petak u Zagrebu. Tijekom dogovorenog kućnog poroda u 34. tjednu trudnoće jedno je dijete rođeno živo, a drugo mrtvorođeno.
Majka (42) rodila je blizance, a porod je vodila 69-godišnja primalja iz Austrije, koja je uhićena i predana pritvorskom nadzorniku. Dio medija navodi sumnju na "nesavjesno medicinsko liječenje", a dio na "ubojstvo iz nehaja".
Vijest je potaknula brojne austrijske novinare da zatraže informacije od Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Austrije u Beču.
Na upit Fenix-magazina, zamjenica glasnogovornice MVP-a, mag. Alena Baur, poslala je kratak odgovor:
"Potvrđujemo uhićenje jedne Austrijanke u Hrvatskoj. Molimo za razumijevanje da, iz razloga zaštite podataka, ne smijemo davati daljnje informacije trećim osobama ili medijima."
Sličan odgovor dobili su i drugi austrijski mediji
Kako piše Kleine Zeitung, kućni porodi u Hrvatskoj nalaze se u pravnoj "sivoj zoni": nisu izričito zabranjeni, ali primalje po zakonu smiju raditi isključivo u bolnicama, zbog čega se često angažiraju primalje iz Austrije i Italije. U Austriji je porod kod kuće moguć i djelomično ga pokriva zdravstveno osiguranje.
Navodi se i da je hrvatsko Državno odvjetništvo protiv austrijske primalje s međunarodnim certifikatom pokrenulo istragu, te je naložena obdukcija preminulog djeteta kako bi se utvrdio uzrok smrti.
Prema hrvatskim zakonima, kako izvještavaju austrijski mediji, 69-godišnjoj Austrijanki prijeti do pet godina zatvora ako bude proglašena krivom. Do pravomoćne presude smatra se nevinom.
Pod naslovom "Srceparajuće! Primalja uhićena nakon drame pri porodu" i nadnaslovom "Smrt blizanca", Kronene Zeitung ističe da, ako nešto pođe po zlu tijekom kućnog poroda u Hrvatskoj, odgovornost snose isključivo obitelj i angažirana primalja.
Zajedničko izvještajima svih medija jest naglasak da je u većini europskih zemalja djelatnost primalja jasno regulirana te da žene imaju pravo izbora.
Mnogi austrijski mediji prenose i izjavu specijalista ginekologije Trpimira Goluže iz zagrebačke klinike:
"Majka i živorođeno dijete sada su dobro; drugo dijete nije moglo biti spašeno unatoč pokušajima reanimacije u bolnici. S obzirom na porođajnu težinu, dijete bi vjerojatno preživjelo da se porod dogodio u bolnici."
