Automobilom upao u raskopani dio pruge na Ribnjaku, tramvaji voze skraćeno

Zbog vozila koje je upalo u raskopani dio pruge u Ulici Ribnjak, tramvajski promet u središtu Zagreba je poremećen.
Linija 8 preusmjerena je na Kvaternikov trg, dok linija 14 vozi samo do Maksimira.
Kako bi se osigurao prijevoz putnika, na relaciji Mihaljevac–Kaptol uvedeni su autobusi.
Iz ZET-a kažu i da će izmjene vrijediti do daljnjega, dok se pruga ne osposobi za siguran tramvajski promet.
