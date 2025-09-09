Oglas

izmjene u prometu

Automobilom upao u raskopani dio pruge na Ribnjaku, tramvaji voze skraćeno

N1 Info
09. ruj. 2025. 07:23
radovi ribnjak
Patrik Macek / Pixsell

Zbog vozila koje je upalo u raskopani dio pruge u Ulici Ribnjak, tramvajski promet u središtu Zagreba je poremećen.

Linija 8 preusmjerena je na Kvaternikov trg, dok linija 14 vozi samo do Maksimira.

Kako bi se osigurao prijevoz putnika, na relaciji Mihaljevac–Kaptol uvedeni su autobusi.

Iz ZET-a kažu i da će izmjene vrijediti do daljnjega, dok se pruga ne osposobi za siguran tramvajski promet.

radovi u zagrebu ribnjak

