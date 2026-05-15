Autori N1 dokumentarca o Zapadnoj obali: "Želja nam je da bude kamenčić u cipeli koji te žulja kako bi ti skrenuo pažnju na to što se tamo događa"

"Kad jako dehumaniziraš drugog, kreneš dehumanizirati sebe. Vidiš da jedna strana ne doživljava druga kao ljudska bića. Nema empatije ni nekog refleksa, sve je jedna mašinerija koja sustavno melje, melje i melje. Te ograde, betonski blokovi, koji se otvaraju i zatvaraju bez pravila... ljudi koji ne znaju kad će im netko izaći iz zatvora ili neće, kad se djeca od pet ili šest godina vode na ispitivanja bez da roditelji znaju zašto i što će biti s njima. Duboko zastrašujuće."