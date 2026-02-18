AZOP Gradu Zagrebu zabranio objavljivati tko je dobio javne stanove u najam

Na listama će ubuduće stajati samo inicijali i posljednje četiri znamenke OIB-a podnositelja zahtjeva.
U studenom izrečena opomena
Grad Zagreb uputio je u skupštinsku proceduru prijedlog izmjene Odluke o najmu stanova prema kojoj se više neće javno objavljivati puna imena i prezimena najmoprimaca, piše tportal.
Razlog izmjene je rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP), koja je Gradu u studenome prošle godine izrekla službenu opomenu. Utvrđeno je da je u dokumentu “Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova u najam” objavljeno ime, prezime i OIB 1100 građana bez dokazive pravne osnove za takvu javnu obradu podataka.
Prema stajalištu Agencije, javna objava OIB-a kao osjetljivog osobnog podatka bez zakonskog uporišta predstavlja grubo kršenje GDPR-a. AZOP je ocijenio da takva objava nije bila ni nužna ni razmjerna.
Konačna odluka AZOP-a
Grad je ranije objavio prijedlog liste izrađen na temelju javnog natječaja od 2. travnja, na koji je do 2. svibnja zaprimljeno 1520 zahtjeva, od čega je 1100 ocijenjeno urednima. Uz osobne podatke, bio je objavljen i broj bodova ostvaren prema devet potkategorija.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević tada je pojasnio da je broj bodova bio kumulativan i da se nije moglo vidjeti po kojoj je konkretnoj osnovi netko ostvario bodove. Naveo je i da su se prijavitelji suglasili s objavom OIB-a te da adrese nisu bile javno dostupne.
Unatoč tome, nakon opomene AZOP-a javnost više neće moći doznati tko je dobio gradski stan. Na primjer, zahvaljujući objavljenim podacima u vrijeme bivšeg gradonačelnika Milana Bandića otkriven je slučaj dodjele stana osobi koja nije bila invalid.
