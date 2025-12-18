Otvoren javni poziv za vlasnike stanova za priuštivi najam: Evo kako se prijaviti

Zainteresirani vlasnici nekretnina moraju, uz zahtjev koji je dostupan na stranici APN-a, priložiti i sljedeću dokumentaciju: presliku osobne iskaznice ako je vlasnik fizička osoba, odnosno preslika osobne iskaznice odgovorne osobe u pravnoj osobi ako je vlasnik pravna osoba, presliku zemljišnoknjižnog izvatka ili izvatka iz knjige položenih ugovora, akt za uporabu ili akt za ozakonjenje stambene nekretnine (uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju), fotodokumentaciju kojom se dokazuje da je stambena nekretnina uporabljiva (fotografija na nekretnine izvana, na način da je vidljiva cijela nekretnina, zatim fotografija ulaza u nekretninu (ulaz u zgradu/stan, ulaz u kuću), fotografije svih prostorija unutar nekretnine na način da su vidljivi svi dijelovi), račun za zajedničku pričuvu za mjesec prije podnošenja prijave na javni poziv, ako stambena nekretnina podliježe plaćanju zajedničke pričuve, dokaze da stambena nekretnina nije korištena više od dvije godine (računi ili izvodi za potrošnju energenata i vode).