Vlada donosi nove zakone koji uređuju gradnju i sprječavaju devastaciju. Evo detalja

Radi jasnijeg i učinkovitijeg propisivanja pravila za gradnju i energetsku učinkovitost kao i zbog činjenice da postojeći Zakon o gradnji detaljno obrađuje samo jedan od temeljnih zahtjeva za građevinu, novi zakonodavni okvir podijeljen je na dva zakona: Zakon o gradnji i Zakon o energetskoj učinkovitosti, što su pozdravili i u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva.