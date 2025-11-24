Odvjetnik otkrio koliko zatvora prijeti mladićima za požar u Vjesniku

Za požar u Vjesnikovom neboderu osumnjičena su dvojica 18-godišnjaka, a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio im je prošli petak jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
"Postoji osnovana sumnja da je 17. kolovoza 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, uslijed čega je došlo do ubrzanog širenja vatre, a požar zahvatio više katova zgrade Vjesnika čime je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera", priopćilo je u petak tužiteljstvo.
Policija je ranije izvijestila da 18-godišnjake tereti za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, a u vezi kaznenog djela "dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom". Ističu da su mladići u ponedjeljak oko 21.50 sati preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu te na 15. katu izazvali požar, a s njima je navodno bilo i troje maloljetnika.
"Jedna do 10 godina zatvora počiniteljima"
Odvjetnik Mirko Miličević gostovao je jutros u emisiji Hrvatskog radija 'U mreži Prvog' gdje je komentirao cijeli slučaj rekavši da je kazna za ovo kazneno djelo koje se stavlja na teret dvojici mladića od jedne do deset godina zatvora.
"Treba imati u vidu da se radi o mlađim punoljetnicima, što znači da zakon omogućava i ublažavanje kazne. Pitanje je hoće li zbog težine posljedica ovog kaznenog djela ublažavanje doći u obzir", naglasio je. Ne očekuje da će dobiti maksimalnu kaznu.
Jedno od glavnih pitanja je tko će nadoknaditi višemilijunsku štetu. Kazneni zakon određuje da svaki počinitelj mora nadoknaditi štetu počinjenu kaznenim djelom.
"Ovo je prekompleksno počinjenje štete da bi se odlučivalo u adhezijskom postupku unutar samog kaznenog postupka. Vjerojatnije je da će Kazneni sud uputiti oštećenike u parnicu koji će tamo dokazivati visinu štete i pokušati je naplatiti. Moguće je da će, ako se dokaže krivnja osumnjičenika, njihova imovina biti opterećena obvezom vraćanja i cijeli život štete koja nastane", istaknuo je odvjetnik Miličević.
