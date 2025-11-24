Odvjetnik otkrio koliko zatvora prijeti mladićima za požar u Vjesniku

"Ovo je prekompleksno počinjenje štete da bi se odlučivalo u adhezijskom postupku unutar samog kaznenog postupka. Vjerojatnije je da će Kazneni sud uputiti oštećenike u parnicu koji će tamo dokazivati visinu štete i pokušati je naplatiti. Moguće je da će, ako se dokaže krivnja osumnjičenika, njihova imovina biti opterećena obvezom vraćanja i cijeli život štete koja nastane", istaknuo je odvjetnik Miličević.