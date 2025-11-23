Oglas

zgrada je opasna

FOTO / Dronovi oko nebodera Vjesnika

author
N1 Info
|
23. stu. 2025. 13:30
23.11.2025., Zagreb - Dronovi i dalje snimaju neboder Vjesnika. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Dronovi i dalje snimaju neboder Vjesnika. Zgradi Vjesnika nakon požara ne smije se prilaziti jer je trenutačno opasna, kazao je Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. Dodao je da je neophodna precizna procjena stanja.

Oglas

Podsjetimo, nakon što je izgorio neboder Vjesnika, statičari su učinili pregled zgrade. Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo na konferenciji za medije kazao je da je zgrada trenutačno opasna i da joj se ne smije približavati dok se ne utvrdi njezina stvarna stabilnost, javlja Jutarnji list.

Stvarno stanje konstrukcije

"Napravili smo monitoring stanja i konstrukcije. Pratimo pukotine na zgradi dronovima. Sljedeći koraci su postavljanje mjernih uređaja kako bismo u roku od nekoliko dana mogli znati stvarno stanje konstrukcije", rekao je Uroš, prenosi isti izvor.

Istaknuo je da će nalazi odrediti kakve će biti mjere oko zgrade, odnosno hoće li se one produljiti ili prilagoditi s obzirom na to da je riječ o frekventnoj lokaciji u Zagrebu.

"Zgrada je opasna, ne smije se prilaziti. Nema ulaska u zgradu i zato je ključno da odredimo pravo stanje. Kontinuirano radimo monitoring kako nam ništa ne bi promaknulo", rekao je te ponovio da je nužna precizna procjena kako bi se zaštitile osobe koje provode kriminalističko istraživanje.

Vjesnik
23.11.2025., Zagreb - Dronovi i dalje snimaju neboder Vjesnika. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Pogledajte Galeriju
Teme
Vjesnik Zagreb dronovi požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ