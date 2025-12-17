Izglasan zagrebački proračun
Bakić: Novac europskih fondova je naš novac, to nije novac koji je donio HDZ
Zagreb je izglasao najveći proračun do sada. O prioritetima i planovima gradske vlasti u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića govorio je saborski zastupnik i član Gradske skupštine Grada Zagreba Kluba Možemo Damir Bakić.
S 25 glasova za, 16 protiv i bez suzdržanih izglasan je proračun Grada Zagreba za 2026. - težak 3,154 milijarde eura.
Prioriteti Zagreba
Što su prioriteti Zagreba nakon izglasanog proračuna?
"Isti koje smo imali i u ovoj godinu koja završava, kao i u prethodnoj. Primicanje kraju poslijepotresne obnove, snažan val kapitalnih ulaganja, u objekte i cestovnu infrastrukturu, nastavak vala investiranja u kapacitete predškolskog odgoja i obrazovanja. Kod kapitalnog ulaganja treba spomenuti i stanove za javni najam. To je velika i vrijedna investicija i počinje druga faza gradnje stanova za javni najam. Jačanje javnog gradskog prijevoza i kroz prometnu infrastrukturu i nabavku novih vozila", rekao je Damir Bakić.
Iste cijene komunalnih i javnih usluga
"Rekao bih još nešto što u proračunu ne piše, a što smo uspijevali četiri i pol godine, nadamo se da ćemo i dalje, a to je održavanje istih cijena svih javnih i komunalnih usluga. Uz sva poskupljenja uspjeli smo održati cijene svih javnih i komunalnih cijena, nismo povisili cijene i to je vrijedna stvar, ne samo za građane Zagreba, nego i za čitavu sliku našeg gospodarstva", dodaje.
Osvrnuo se i na zagrebački Holding te je rekao da je konačno financijski konsolidiran: "Prije toga je trebao biti organizacijski konsolidiran. Ovo što se jučer izglasalo je novo zaduženje Holdinga, ali to je novo investicijsko zaduženje namijenjeno nabavi čitave serije novih komunalnih vozila. Holding je kao poduzeće ozdravio i kreditno je sposoban da krene u ciklus obnove."
Ključni prometni projekti
"Što se tiče prometa, u ovoj godini i ostatku mandata, ključni projekti su Sarajevska ulica, koja bi trebala biti gotova sljedeće godine, Heinzlova ulica i nova spojnica između Sesveta i Dubrave, produžena Branimirova i Kolakova. Sarajevska i Heinzlova će dobiti nove tramvajske pruge, prve nakon 25 godina. Ide i nabava novih autobusa i tramvaja. Nema druge nego ojačati gradski prijevoz i učiniti ga pouzdanijim. Drugi prioritet je zbrinjavanje otpada. Mislimo Centar za gospodarenje otpadom pustiti u pogon koncem 2028. godine", govori Bakić.
"Novac europskih fondova je naš novac"
Komentirao je i izjave premijera Andreja Plenkovića da sve što se u Zagrebu gradi da je financirala ili omogućila Vlada: "To je standardni politički narativ. Premijer i HDZ pokušavaju stalno nametnuti tu paradigmu da je sve što je učinjeno u Zagrebu - učinila Vlada. Treba napomenuti dvije stvari, ako smo uspjeli aplicirati na europski novac i dobiti ga, to je ono što se od Grada očekuje. Druga je stvar što će HDZ i Plenković govoriti da je to osigurala Vlada. Novac europskih fondova je naš novac, to nije novac koji je donio HDZ. Kada govorimo o poslijepotresnoj obnovi zaboravlja se što je nadležnost Grada, a što države. Većinu objekata u gradu trebala je obnoviti država. Zakon je rekao da one objekte koji su u vlasništvu Grada ili ustanove gdje je Grad osnivač - odgovornost je grada. Poput gradskih bolnica gdje je država osnivač - odgovornost je države. Država je obnovila neke bolnice, obnovit će se i zgrada Pravnog fakulteta, država je obnovila dosta toga, ali Grad je obnovio više. Prava istina da je oko 200 projekata poslijepotresne obnove u Zagrebu pod upravljanjem Grada Zagreba, pod vodstvom ove uprave obnovljeno. "
"Zagreb ima najniže stope poreza za dohodak"
Bakić je odgovorio na optužbe da Grad Zagreb nije snizio porezne stope i omogućio građanima veće plaće: "To je neka teza koja se uporno plasira u javnost, pogotovo od strane HDZ-a. Zagreb ima trenutačno najniže stope poreza za dohodak u ovom stoljeću, barem u zadnjih 25 godina. Porez na dohodak je sada cjelovit, prije dvije godine imao je dvije komponente - čisti porez i prirez. Porez je bio svuda isti, a prirez u Zagrebu najveći, zakonom je određen najveći. Prirez je i tada bio definiran da iznosi do 18 posto, bio je na gornjoj granici, nitko to nije problematizirao. Sada je prirez uračunat u porez. Kada smo uspjeli konsolidirati gradske financije i val investicija bez presedana, val izgradnje predškolske infrastrukture sada je teza da mi otimamo od građana. Građanima vraćamo itekako držeći sve cijene istima. Ako se snize stope poreza na dohodak, snizit ćete prihode Grada. Ako se smanje prihodi grada financijska konstrukcija će postati neodrživom i jedino će rješenje biti povećanje cijena javnih i komunalnih usluga. Ako ih dignete za one kojima je porezno davanje smanjeno stvar će biti neutralna. Platit ćemo svi, a najviše oni najugroženiji s najnižim primanjima jer nisu imali korist od manje stope, a skočit će režije za vodu, domovi za starije, vrtići, sve će skočiti."
Ističe da se gradska vlast brine kako će novi Bačićevi zakoni utjecati na Zagreb: "Ako taj zakon ostane takav kakav je bit ćemo poremećeni u prostornom planiranju u korist investitora. "
