Bakić: Novac europskih fondova je naš novac, to nije novac koji je donio HDZ

Bakić je odgovorio na optužbe da Grad Zagreb nije snizio porezne stope i omogućio građanima veće plaće: "To je neka teza koja se uporno plasira u javnost, pogotovo od strane HDZ-a. Zagreb ima trenutačno najniže stope poreza za dohodak u ovom stoljeću, barem u zadnjih 25 godina. Porez na dohodak je sada cjelovit, prije dvije godine imao je dvije komponente - čisti porez i prirez. Porez je bio svuda isti, a prirez u Zagrebu najveći, zakonom je određen najveći. Prirez je i tada bio definiran da iznosi do 18 posto, bio je na gornjoj granici, nitko to nije problematizirao. Sada je prirez uračunat u porez. Kada smo uspjeli konsolidirati gradske financije i val investicija bez presedana, val izgradnje predškolske infrastrukture sada je teza da mi otimamo od građana. Građanima vraćamo itekako držeći sve cijene istima. Ako se snize stope poreza na dohodak, snizit ćete prihode Grada. Ako se smanje prihodi grada financijska konstrukcija će postati neodrživom i jedino će rješenje biti povećanje cijena javnih i komunalnih usluga. Ako ih dignete za one kojima je porezno davanje smanjeno stvar će biti neutralna. Platit ćemo svi, a najviše oni najugroženiji s najnižim primanjima jer nisu imali korist od manje stope, a skočit će režije za vodu, domovi za starije, vrtići, sve će skočiti."