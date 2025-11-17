Tomašević predao proračun: Najavljeno devet strateških projekata u Zagrebu

"Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević predao je 15. studenoga proračun za 2026. godinu Gradskoj skupštini, koja će o njemu odlučivati na svojoj proračunskoj sjednici 16. prosinca. Za razliku od protekle dvije godine, kada je rast proračuna iznosio oko pet posto, sada ukupni proračun za 2026. godinu raste 2,1 posto i iznosi 3,15 milijardi eura, a proračun u užem smislu raste 1,5 posto i iznosi 2,28 milijardi eura", priopćeno je u ponedjeljak iz Gradske uprave.