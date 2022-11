Banožić o Milanovićevoj odbijenici: To je izgovor, izbjegava svoju odgovornost

Podijeli:







Izvor: Ivan Hrstić/N1

Ministar obrane Mario Banožić u izjavi nakon sastanka vladajuće koalicije osvrnuo se na predsjednikovo odbijanje razmatranja dopisa kojim ministar obrane traži prethodnu suglasnost predsjednika RH Zorana Milanovića za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

Banožić je ponovio da je potrebna dvotrećinska većina za donošenje ovakve odluke te je dodao da ne vidi niti jedan razlog zašto je to Milanović odbacio kao mogućnost. Smatra da je stavljati pod upitnik samu proceduru besmisleno.

“Ja sam pregledao najmanje 4 ili 5 odluka koje su od 2014. godine donesene po istoj proceduri i niti jedna nije bila sporna, niti ona koju je predlagao kao premijer, a niti ona koju je potpisivao 2020. i 2021. godine kao predsjednik RH”, kazao je Banožić pa nastavio:

“Ovo vidim kao jedan poligon za izbjegavanje jer je vidio da će u Saboru biti dvotrećinska većina za glasanje da se ide u obuku. U konačnici, ako vidite izjave saborskih zastupnika, konkretno Peđe Grbina koji je rekao da ako zemlje članice donesu odluku ovakvu odluku i oni će ovo podržati, a zemlje članice su donijele odluku i ja očekujem da će to učiniti i naši zastupnici.”

VEZANA VIJEST Milanović odbio Banožića oko obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj

Ističe da Milanoviću to nije pravilo problem ranije, ali sada kada treba izbjeći svoju odgovornost to čini “izgovarajući se na proceduralne stvari koje ne postoje.”

Odgovarajući na pitanje jesu li ukrajinske oružane snage saveznice ili potpisnice zajedničkih međunarodnih ugovora, za koje Ustav predviđa takvu vrstu pomoći, Banožić je kazao da su potpisnice mira još od 1994. godine.

Upitan je i hoće li objaviti zahtjev da se vidi jesu li istiniti navodi predsjednika da je dopis bio nepodoban za postupanje PRH.

“Zahtjev je upućen na identičan način na koji su upućivane sve dosadašnje odluke od kojih niti jedna dosad nije bila sporna. Odluke koje su na Vladi bit će javne, a one koje su pod oznakom klasificirano neće biti. Nemam potrebu to objaviti, a poznavajući njihovu praksu oni to objave – pa nek objave”, odgovorio je dodajući da je Ured predsjednika preuzeo kulturu objavljivanja dokumenata koji nisu njihovi.

“Stvar je vrlo jednostavna. Nakon odluke na Vladi, stvar odlazi u Sabor. Neka glasa svatko kako misli da treba glasati”, poručio je.

Osvrćući se na dio zastupnika koji su ranije kritizirali najavu obuke ukrajinskih snaga u Hrvatskoj, rekao je da su neki komentirali da su protiv, a nisu znali ni protiv čega.

“Očekujem da se odluka donese čim prije jer je situacija svakim danom sve ozbiljnija. Moramo pomoći Ukrajini, dobro se sjećamo kako je bilo nama i koje smo oblike pomoći dobivali i u kojim uvjetima”, rekao je ministar obrane.

“Siguran sam u dvotrećinsku većinu i zastupnike koji duboko osjećaju ono što se događa u Ukrajini i što se događa na tlu Europe što može ugroziti ne samo Europu nego cijeli svijet”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.