Baš slatko.

Početkom ove godine, kada je inflacija rasla, ali i plaće - čiji je rast navodno potpalio inflaciju - usprkos tvrdnjama premijera i ministara da se u Hrvatskoj živi bolje nego ikad, ona manja trgovačka kolica postala su pretijesna za proizvode s ograničenim cijenama. U Vladi su očito bili svjesni da većina ipak ne živi na napumpanim državnim plaćama te da je velika gužva na najstrmijoj litici u Hrvatskoj, poznatoj kao Rub siromaštva, pa je lista proširena s još, slovima i brojkom - četrdeset (40) proizvoda. Sveukupno sedamdeset.